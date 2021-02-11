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وزيرا خارجية الرياض وواشنطن يبحثان...
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وزيرا خارجية الرياض وواشنطن يبحثان أزمة اليمن وتعزيز الدفاعات السعودية

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن الوزير أنتوني بلينكن، ناقش الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب في اليمن وتعزيز دفاعات السعودية في اتصال مع وزير الخارجية السعودي

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المصدر: إرم نيوز

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن الوزير أنتوني بلينكن، ناقش الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب في اليمن وتعزيز دفاعات السعودية في اتصال مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود يوم الأربعاء.

وقالت الخارجية في بيان إن المسؤولين ”حددا سبل التواصل الدبلوماسي لإيجاد تسوية سياسية عن طريق التفاوض للحرب في اليمن… وناقشا الجهود المشتركة لتعزيز الدفاعات السعودية للتصدي للهجمات على المملكة“.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، أعلن في الرابع من فبراير الجاري، إنهاء دعم بلاده للعمليات القتالية في اليمن، وأنه وجه فريقه لشؤون الشرق الأوسط بإعادة إحياء مباحثات السلام في اليمن.

لكنه أكد أن بلاده ستواصل دعم السعودية لحماية أراضيها في مواجهة تهديدات القوات المدعومة من إيران.

وأعربت السعودية، عن ترحيبها بما جاء في خطاب بايدن، بشأن اليمن، معربة عن تطلعها للعمل مع إدارته للتوصل إلى حل سياسي شامل في البلاد.

وشن الحوثيون، يوم الأربعاء، هجوما استهدف مطار أبها، ما أدى إلى اندلاع حريق في طائرة مدنية.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن الوزارة نددت بالهجوم الذي نفذه الحوثيون باليمن على مطار أبها السعودي، داعيا الحوثيين لوقف ”هذه الأعمال العدوانية“.

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وزيرا خارجية الرياض وواشنطن يبحثان...
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واشنطن تدين الهجوم الحوثي على مطار أبها في السعودية

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المصدر: فريق التحرير

أدانت واشنطن، اليوم الأربعاء، الهجوم الذي نفذه الحوثيون على مطار أبها في السعودية.

وقال البيت الأبيض،  إن الولايات المتحدة ”ستواصل جهودها الدبلوماسية لإنهاء الحرب في اليمن‎“.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزارة نددت بالهجوم الذي نفذه الحوثيون باليمن على مطار أبها السعودي اليوم الأربعاء ودعا الحوثيين لوقف ”هذه الأعمال العدوانية“.

وقال المتحدث نيد برايس للصحفيين ”نحث مجددا الحوثيين على الوقف الفوري لهذه الأعمال العدوانية“.

وكانت السعودية أعلنت، في وقت سابق من اليوم، السيطرة على حريق في طائرة مدنية في مطار أبها، بعد هجوم للحوثيين.

وقالت وسائل إعلام سعودية رسمية، نقلًا عن التحالف العربي، إن الحوثيين في اليمن هاجموا مطار أبها جنوب المملكة، ما أشعل حريقًا، وتمت السيطرة عليه في طائرة مدنية.

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