وزيرا خارجية الرياض وواشنطن يبحثان أزمة اليمن وتعزيز الدفاعات السعودية

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن الوزير أنتوني بلينكن، ناقش الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب في اليمن وتعزيز دفاعات السعودية في اتصال مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود يوم الأربعاء.

وقالت الخارجية في بيان إن المسؤولين ”حددا سبل التواصل الدبلوماسي لإيجاد تسوية سياسية عن طريق التفاوض للحرب في اليمن… وناقشا الجهود المشتركة لتعزيز الدفاعات السعودية للتصدي للهجمات على المملكة“.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، أعلن في الرابع من فبراير الجاري، إنهاء دعم بلاده للعمليات القتالية في اليمن، وأنه وجه فريقه لشؤون الشرق الأوسط بإعادة إحياء مباحثات السلام في اليمن.

لكنه أكد أن بلاده ستواصل دعم السعودية لحماية أراضيها في مواجهة تهديدات القوات المدعومة من إيران.

وأعربت السعودية، عن ترحيبها بما جاء في خطاب بايدن، بشأن اليمن، معربة عن تطلعها للعمل مع إدارته للتوصل إلى حل سياسي شامل في البلاد.

وشن الحوثيون، يوم الأربعاء، هجوما استهدف مطار أبها، ما أدى إلى اندلاع حريق في طائرة مدنية.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن الوزارة نددت بالهجوم الذي نفذه الحوثيون باليمن على مطار أبها السعودي، داعيا الحوثيين لوقف ”هذه الأعمال العدوانية“.