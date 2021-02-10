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التحالف يعلن تدمير طائرة مسيرة حوثي...
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التحالف يعلن تدمير طائرة مسيرة حوثية استهدفت "خميس مشيط" بالسعودية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط. ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، عن المتحدث

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المصدر: إرم نيوز

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، عن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة ”تمكنت صباح اليوم (الخميس) من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين في خميس مشيط“.

وكان هجوم حوثي استهدف يوم الأربعاء، مطار أبها السعودي.

وأعلنت السعودية، السيطرة على حريق شب في طائرة مدنية في مطار أبها، بعد هجوم للحوثيين.

وأكد التحالف في بيان أن محاولة استهداف مطار أبها جريمة حرب تُعرّض حياة المدنيين المسافرين للخطر.

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التحالف يعلن تدمير طائرة مسيرة حوثي...
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الإفراج عن لجين الهذلول

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المصدر: فريق التحرير

أعلنت علياء الهذلول شقيقة الناشطة السعودية في مجال حقوق المرأة لجين الهذلول، اليوم، أنه تم الإفراج عن شقيقتها، وذلك بناءً على حكم القاضي.

وقالت علياء في تغريدة على موقع تويتر: ”يمه ما أحلى يوم بحياتي، لجين بيت أهلي“.

كما نشرت الشقيقة الأخرى للجين لينا الهذلول صورة حديثة لأختها معلقة عليها: ”لجين في البيت بعد 1001 يوم في السجن“.


وكانت علياء الهذلول نشرت تغريدة، الاثنين الماضي، ذكرت فيها أنه سيتم الإفراج عن أختها الخميس، وقالت: ”اليوم أجهز عمل الأسبوع واشوف الأجندة، من الحماس، قررت اكنسل كل اجتماعاتي يوم الخميس 11 فبراير واخذ إجازة“.

وعلق الرئيس الأمريكي جو بايدن، على نبأ الإفراج عن الهذلول، قائلا إن ”الإفراج عنها هو الشيء الصحيح الذي يمكن القيام به“.

وكانت المحكمة الجزائية المختصة في المملكة العربية السعودية أصدرت ديسمبر الماضي حكما ضد الناشطة لجين الهذلول، سيؤدي إلى الإفراج عنها بعد نحو 3 أشهر من تاريخه.

وبحسب صحيفة سبق المحلية، حكمت المحكمة على الناشطة بالسجن 5 سنوات و8 أشهر، مع وقف التنفيذ لمدة سنتين وعشرة أشهر، بعد إدانتها في عدد من النشاطات المجرمة بموجب نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

وقال قاضٍ في المحكمة إن الناشطة ”أقرت بارتكاب التهم المنسوبة إليها، ووثقت اعترافاتها طواعية دون إجبار أو إكراه، وإنه لم يثبت لديه خلاف ذلك مما ادعت به المتهمة في جلسات سابقة“.

وردت المحكمة، ديسمبر الماضي، دعوى للجين، تفيد بتعرضها للتعذيب، حيث أكدت أن التقارير الطبية وكاميرات المراقبة وإفادات العاملين والعاملات في السجون والموقوفات أثبتت عدم صحة الدعوى.

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