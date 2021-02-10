التحالف يعلن تدمير طائرة مسيرة حوثية استهدفت "خميس مشيط" بالسعودية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، عن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة ”تمكنت صباح اليوم (الخميس) من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين في خميس مشيط“.
وكان هجوم حوثي استهدف يوم الأربعاء، مطار أبها السعودي.
وأعلنت السعودية، السيطرة على حريق شب في طائرة مدنية في مطار أبها، بعد هجوم للحوثيين.
وأكد التحالف في بيان أن محاولة استهداف مطار أبها جريمة حرب تُعرّض حياة المدنيين المسافرين للخطر.