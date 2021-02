التحالف يعلن تدمير طائرة مسيرة حوثية استهدفت "خميس مشيط" بالسعودية

أعلنت علياء الهذلول شقيقة الناشطة السعودية في مجال حقوق المرأة لجين الهذلول، اليوم، أنه تم الإفراج عن شقيقتها، وذلك بناءً على حكم القاضي.

وقالت علياء في تغريدة على موقع تويتر: ”يمه ما أحلى يوم بحياتي، لجين بيت أهلي“.

كما نشرت الشقيقة الأخرى للجين لينا الهذلول صورة حديثة لأختها معلقة عليها: ”لجين في البيت بعد 1001 يوم في السجن“.

The @LoujainHathloul at home after 1001 days in prison

pic.twitter.com/SIm274rAEw

— Lina Alhathloul لينا الهذلول (@LinaAlhathloul) February 10, 2021