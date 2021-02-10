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من هي نوف عبدالعزيز التي أفرجت السع...
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من هي نوف عبدالعزيز التي أفرجت السعودية عنها؟

قال مدونون، ونشطاء سعوديون بارزون، يوم الأربعاء، إن السلطات في المملكة أفرجت عن نوف عبدالعزيز الجريوي، بعد توقيف استمر أكثر من عامين ونصف العام. ونوف هي

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المصدر: الرياض – إرم نيوز

قال مدونون، ونشطاء سعوديون بارزون، يوم الأربعاء، إن السلطات في المملكة أفرجت عن نوف عبدالعزيز الجريوي، بعد توقيف استمر أكثر من عامين ونصف العام.

ونوف هي أكاديمية سعودية درست الأدب العربي في إحدى جامعات المملكة، بالتزامن مع انخراطها في العمل الصحفي مع وسائل إعلام سعودية بارزة، بينها: صحيفة ”سبق“ المحلية، وقناة ”المجد“ الحكومية.

وأُوقفت نوف عبدالعزيز ضمن ما عُرف إعلاميًا بقضية ”عملاء السفارات“، وعددهم 17 متهمًا ومتهمة، وجهت لهم تهمة القيام ”بعمل منظم، للتجاوز على الثوابت الدينية والوطنية، والتواصل المشبوه مع جهات خارجية، وتجنيد أشخاص يعملون في مواقع حكومية حساسة، وتقديم الدعم المالي للعناصر المعادية في الخارج، بهدف النيل من أمن واستقرار المملكة“.

وأفرجت السلطات عن العديد منهم بعد محاكمات حضرها ذوو المتهمين، ومحاموهم، وعدد من الحقوقيين والإعلاميين.

واتجهت ”نوف“ بعد العام 2011، للتدوين على شبكة الإنترنت، ومواقع التواصل الاجتماعي، ما جعلها تحت دائرة الضوء، على الرغم من إبقاء صورها وحياتها الشخصية بعيدة عن متابعيها.

وأنشأت ”نوف“ منذ وقت مبكر حسابًا لها على ”تويتر“ الذي أصبح فيما بعد المنصة الأكثر استقطابًا للسعوديين، والذي كانت تنشر عبره آراءها.

ولا تزال ”نوف“ حتى الآن تمتلك حسابًا على تويتر، هو الثاني بعد أن أغلقت حسابها الأول ذاك، وقد عرّفت عن نفسها فيه، قائلة:“كاتبة، أؤمن بأن الربيع سيزهر من جديد، وحين يطلب مني أن أختار تعريفًا مختصرًا لنفسي، سأعرّف عن نفسي بلقب الناجية“.

وحتى الآن لم يصدر إعلان رسمي من السلطات السعودية بشأن الإفراج عن نوف عبدالعزيز، لكن حسابات نشطاء على ”تويتر“ أكدت الأمر.

وفي وقت سابق من، يوم الأربعاء، كانت عائلة الناشطة لجين الهذلول أعلنت الإفراج عنها، وذلك بناءً على حكم القاضي.

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من هي نوف عبدالعزيز التي أفرجت السع...
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الإفراج عن لجين الهذلول

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المصدر: فريق التحرير

أعلنت علياء الهذلول شقيقة الناشطة السعودية في مجال حقوق المرأة لجين الهذلول، اليوم، أنه تم الإفراج عن شقيقتها، وذلك بناءً على حكم القاضي.

وقالت علياء في تغريدة على موقع تويتر: ”يمه ما أحلى يوم بحياتي، لجين بيت أهلي“.

كما نشرت الشقيقة الأخرى للجين لينا الهذلول صورة حديثة لأختها معلقة عليها: ”لجين في البيت بعد 1001 يوم في السجن“.


وكانت علياء الهذلول نشرت تغريدة، الاثنين الماضي، ذكرت فيها أنه سيتم الإفراج عن أختها الخميس، وقالت: ”اليوم أجهز عمل الأسبوع واشوف الأجندة، من الحماس، قررت اكنسل كل اجتماعاتي يوم الخميس 11 فبراير واخذ إجازة“.

وعلق الرئيس الأمريكي جو بايدن، على نبأ الإفراج عن الهذلول، قائلا إن ”الإفراج عنها هو الشيء الصحيح الذي يمكن القيام به“.

وكانت المحكمة الجزائية المختصة في المملكة العربية السعودية أصدرت ديسمبر الماضي حكما ضد الناشطة لجين الهذلول، سيؤدي إلى الإفراج عنها بعد نحو 3 أشهر من تاريخه.

وبحسب صحيفة سبق المحلية، حكمت المحكمة على الناشطة بالسجن 5 سنوات و8 أشهر، مع وقف التنفيذ لمدة سنتين وعشرة أشهر، بعد إدانتها في عدد من النشاطات المجرمة بموجب نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

وقال قاضٍ في المحكمة إن الناشطة ”أقرت بارتكاب التهم المنسوبة إليها، ووثقت اعترافاتها طواعية دون إجبار أو إكراه، وإنه لم يثبت لديه خلاف ذلك مما ادعت به المتهمة في جلسات سابقة“.

وردت المحكمة، ديسمبر الماضي، دعوى للجين، تفيد بتعرضها للتعذيب، حيث أكدت أن التقارير الطبية وكاميرات المراقبة وإفادات العاملين والعاملات في السجون والموقوفات أثبتت عدم صحة الدعوى.

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