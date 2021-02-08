الإفراج عن لجين الهذلول الخميس

أكدت علياء الهذلول شقيقة الناشطة السعودية في مجال حقوق المرأة لجين الهذلول، الإثنين، إنه من المقرر الإفراج عن شقيقتها بناء على حكم القاضي يوم الخميس المقبل.

وقالت الهذلول في تغريدة على تويتر، عبرت فيها عن شوقها ليوم الإفراج عن شقيقتها قائلة: ”اليوم اجهز عمل الاسبوع واشوف الأجندة، من الحماس، قررت اكنسل كل اجتماعاتي يوم الخميس 11 فبراير واخذ إجازة.

حسب قرار القاضي، من المقرر أن يفرج عن لجين هذا الخميس.

مشتاقين لك مرررررررة يا لجين“.

اليوم اجهز عمل الاسبوع واشوف الأجندة، من الحماس، قررت اكنسل كل اجتماعاتي يوم الخميس 11 فبراير واخذ إجازة. حسب قرار القاضي، من المقرر أن يفرج عن لجين هذا الخميس. مشتاقين لك مرررررررة يا لجين ❤️❤️❤️ — علياء الهذلولAlia al-Hathloul (@alia_ww) February 8, 2021

أصدرت المحكمة الجزائية المختصة في المملكة العربية السعودية، اليوم الإثنين، حكما ضد الناشطة لجين الهذلول، سيؤدي إلى الإفراج عنها بعد نحو 3 أشهر.

وبحسب صحيفة سبق المحلية، حكمت المحكمة على الناشطة بالسجن 5 سنوات و8 أشهر، مع وقف التنفيذ لمدة سنتين وعشرة أشهر، بعد إدانتها في عدد من النشاطات المجرمة بموجب نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

وتشير العقوبة المقررة بحق لجين، والتي لا تزال قابلة للطعن، إلى أنه سيتم الإفراج عنها بعد نحو 3 أشهر بعد خصم مدة التوقيف ومدة وقف التنفيذ.

وقال قاضٍ بالمحكمة إن الناشطة ”أقرت بارتكاب التهم المنسوبة إليها، ووثقت اعترافاتها طواعية دون إجبار أو إكراه، وإنه لم يثبت لديه خلاف ذلك مما ادعت به المتهمة في جلسات سابقة“.

وردت المحكمة، يوم الثلاثاء الماضي، دعوى للجين، تفيد بتعرضها للتعذيب، حيث أكدت أن التقارير الطبية وكاميرات المراقبة، وإفادات العاملين والعاملات في السجون والموقوفات أثبتت عدم صحة الدعوى.

واعتقلت الهذلول، البالغة 31 عاما، في شهر أيار/ مايو من عام 2018، وأحالت السلطات أواخر الشهر الماضي قضيتها إلى محكمة مختصة بقضايا الإرهاب.

كما أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، ميا الزهراني بثبوت تورطها بعدد من النشاطات المجرّمة بموجب نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، وقضت المحكمة بإيقاع عقوبة السجن بحقها لمدة 5 سنوات و8 أشهر.