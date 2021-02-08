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الإفراج عن لجين الهذلول الخميس
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الإفراج عن لجين الهذلول الخميس

أكدت علياء الهذلول شقيقة الناشطة السعودية في مجال حقوق المرأة لجين الهذلول، الإثنين، إنه من المقرر الإفراج عن شقيقتها بناء على حكم القاضي يوم الخميس المقبل.

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المصدر: فريق التحرير

أكدت علياء الهذلول شقيقة الناشطة السعودية في مجال حقوق المرأة لجين الهذلول، الإثنين، إنه من المقرر الإفراج عن شقيقتها بناء على حكم القاضي يوم الخميس المقبل.

وقالت الهذلول في تغريدة على تويتر، عبرت فيها عن شوقها ليوم الإفراج عن شقيقتها قائلة: ”اليوم اجهز عمل الاسبوع واشوف الأجندة، من الحماس، قررت اكنسل كل اجتماعاتي يوم الخميس 11 فبراير واخذ إجازة.

حسب قرار القاضي، من المقرر أن يفرج عن لجين هذا الخميس.

مشتاقين لك مرررررررة يا لجين“.

أصدرت المحكمة الجزائية المختصة في المملكة العربية السعودية، اليوم الإثنين، حكما ضد الناشطة لجين الهذلول، سيؤدي إلى الإفراج عنها بعد نحو 3 أشهر.

وبحسب صحيفة سبق المحلية، حكمت المحكمة على الناشطة بالسجن 5 سنوات و8 أشهر، مع وقف التنفيذ لمدة سنتين وعشرة أشهر، بعد إدانتها في عدد من النشاطات المجرمة بموجب نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

وتشير العقوبة المقررة بحق لجين، والتي لا تزال قابلة للطعن، إلى أنه سيتم الإفراج عنها بعد نحو 3 أشهر بعد خصم مدة التوقيف ومدة وقف التنفيذ.
وقال قاضٍ بالمحكمة إن الناشطة ”أقرت بارتكاب التهم المنسوبة إليها، ووثقت اعترافاتها طواعية دون إجبار أو إكراه، وإنه لم يثبت لديه خلاف ذلك مما ادعت به المتهمة في جلسات سابقة“.

وردت المحكمة، يوم الثلاثاء الماضي، دعوى للجين، تفيد بتعرضها للتعذيب، حيث أكدت أن التقارير الطبية وكاميرات المراقبة، وإفادات العاملين والعاملات في السجون والموقوفات أثبتت عدم صحة الدعوى.

واعتقلت الهذلول، البالغة 31 عاما، في شهر أيار/ مايو من عام 2018، وأحالت السلطات أواخر الشهر الماضي قضيتها إلى محكمة مختصة بقضايا الإرهاب.

كما أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، ميا الزهراني بثبوت تورطها بعدد من النشاطات المجرّمة بموجب نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، وقضت المحكمة بإيقاع عقوبة السجن بحقها لمدة 5 سنوات و8 أشهر.

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الإفراج عن لجين الهذلول الخميس
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التحالف العربي يدمر طائرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

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المصدر: فريق التحرير

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، فجر اليوم، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة، أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه المملكة.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي، إن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح اليوم الأحد من اعتراض وتدمير طائرة من دون طيار (مفخخة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين في المنطقة الجنوبية.

وكثفت ميليشيا الحوثي مؤخرا من هجماتها الإرهابية لاستهداف الأعيان المدنية في السعودية.

وتأتي هذه العملية بعد أقل من يوم على إعلان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اعتزامه إلغاء تصنيف جماعة الحوثي على أنها منظمة إرهابية.

ويأتي القرار الأمريكي إثر مخاوف أبدتها منظمات إنسانية من أن يؤثر تصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية، على عمليات الإغاثة في المناطق التي تسيطر عليها هذه الميليشيا.

ولا تبدي ميليشيا الحوثي التعاون الصريح بالعادة مع المنظمات الإنسانية أو تلك التابعة للأمم المتحدة، حيث ما زالت ترفض التعاون مع الوفد الأممي بما يخص معالجة التسرب النفطي من خزان صافر العائم الذي يهدد بكارثة بيئية خطيرة.

وقال متحدث باسم الأمم المتحدة يوم الثلاثاء إن جماعة الحوثي في اليمن نصحت الأمم المتحدة بوقف الاستعدادات لإرسال فريق لتقييم وضع ناقلة النفط المتهالكة قبالة ساحل اليمن.

والناقلة صافر راسية قبالة ميناء رأس عيسى النفطي باليمن على البحر الأحمر منذ أكثر من خمس سنوات، وقد حذر مسؤولو الأمم المتحدة من أنها قد تسرب أربعة أضعاف كمية النفط التي تسربت من كارثة إكسون فالديز عام 1989 قبالة ألاسكا.

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