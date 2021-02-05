وزير الخارجية السعودي يتلقى اتصالا من نظيره الأمريكي

تلقى وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، الجمعة، اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، بحثا خلاله القضايا ذات الاهتمام المشترك والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وقال بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية ”واس“، إن الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله ”هنأ نظيره الأمريكي بمناسبة توليه المنصب الجديد، معبرا عن تطلع المملكة للعمل مع الولايات المتحدة الأمريكية لمواجهة التحديات المشتركة وصون الأمن والاستقرار في المنطقة.“

وأضاف البيان أن الوزيرين ”استعرضا العلاقات التاريخية الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، بالإضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.“

ويأتي الاتصال بعيد تصريح للمتحدثة باسم البيت الأبيض، الجمعة، وصفت فيه قيام المملكة العربية السعودية بإطلاق سراح مواطنين يحملون جنسية الولايات المتحدة، إلى جانب جنسية المملكة، بالأمر المشجع.

وقالت ساكي، خلال إفادة في البيت الأبيض: إن إدارة الرئيس جو بايدن ”تشجعت“ بإطلاق سراح مواطنين سعوديين أمريكيين أمس.

وأضافت أن الولايات المتحدة تتوقع من السعودية ما وصفته بـ“تحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان، بما يشمل إطلاق سراح سجناء سياسيين، مثل المدافعات عن حقوق المرأة من السجون السعودية“.