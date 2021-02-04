وفاة الأمير السعودي مشهور بن مساعد بن عبدالعزيز

توفي فجر يوم الخميس، الأمير السعودي مشهور بن مساعد بن عبدالعزيز آل سعود.

جاء نبأ وفاة الأمير مشهور، بحسب ما أعلن أخواه الأمير عبدالرحمن بن مساعد، وعبدالله بن مساعد، وأمراء سعوديون آخرون.

وكتب الأمير عبدالرحمن بن مساعد، على تويتر: ”لا حول ولا قوة إلا بالله وإنا لله وإنا إليه راجعون.. اللهم ارحم أخي مشهور واغفر له واجعله في الفردوس الأعلى من الجنة وألهمنا الصبر في مصيبتنا“.

لا حول ولا قوة إلّا بالله وإنّا لله وإنّا إليه راجعون

اللهم ارحم أخي مشهور واغفر له واجعله في الفردوس الأعلى من الجنة وألهمنا الصبر في مصيبتنا — عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز (@abdulrahman) February 4, 2021

وقال الأمير عبدالله بن مساعد على تويتر: ”اللهم اغفر لأخي مشهور وارحمه وأسكنه الجنة، لم أعرف أطيب منه قلبًا وأنقى منه سريرة، إنا لله و إنا إليه راجعون“.

اللهم اغفر لأخي مشهور و ارحمه و أسكنه الجنة ، لم أعرف أطيب منه قلبًا و أنقى منه سريرة ، إنا لله و إنا إليه راجعون — Abdullah Bin Mosaad (@Saudi49er) February 3, 2021

من جانبه، نعى الأمير مشعل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز، الأمير الراحل، قائلا على تويتر: ”انتقل لرحمة الله تعالى اخ عزيز وابن عم عزيز ونسيب عزيز خال ابنائي صاحب السمو الملكي الأمير مشهور بن مساعد بن عبدالعزيز بعد رحله مع المرض وهو عند الله الرحيم أفضل مما هو عندنا“.

وأضاف: ”رحمه الله ما أطيبه من رجل سباق للخير تزينه مكارم الأخلاق“.

انتقل لرحمة الله تعالى*اخ عزيز وابن عم عزيز ونسيب عزيز*خال ابنائي

*صاحب السمو الملكي الامير مشهور بن مساعد بن عبدالعزيز *بعد رحله مع المرض*وهو عند الله الرحيم افضل مما هو عندنا*رحمه الله ما اطيبه من رجل سباق للخير تزينه مكارم الاخلاق*ومثله من الرجال يفتقد*دعائكم لذويه وللمسلمين* — مشعل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز (@MISHALALSAUD19) February 3, 2021

بدوره، كتب الأمير محمد بن سلطان آل سعود، في تغريدة له: ”إنا لله وإنا إليه راجعون.. اللهم ارحم واغفر للأمير مشهور بن مساعد وتجاوز عنه وأسكنه فسيح جناتك، واجعل ما أصابه أجرا وتكفيرا وطهورا“.