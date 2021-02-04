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وفاة الأمير السعودي مشهور بن مساعد...
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وفاة الأمير السعودي مشهور بن مساعد بن عبدالعزيز

توفي فجر يوم الخميس، الأمير السعودي مشهور بن مساعد بن عبدالعزيز آل سعود. جاء نبأ وفاة الأمير مشهور، بحسب ما أعلن أخواه الأمير عبدالرحمن بن مساعد، وعبدالله بن

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المصدر: فريق التحرير

توفي فجر يوم الخميس، الأمير السعودي مشهور بن مساعد بن عبدالعزيز آل سعود.

جاء نبأ وفاة الأمير مشهور، بحسب ما أعلن أخواه الأمير عبدالرحمن بن مساعد، وعبدالله بن مساعد، وأمراء سعوديون آخرون.

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وكتب الأمير عبدالرحمن بن مساعد، على تويتر: ”لا حول ولا قوة إلا بالله وإنا لله وإنا إليه راجعون.. اللهم ارحم أخي مشهور واغفر له واجعله في الفردوس الأعلى من الجنة وألهمنا الصبر في مصيبتنا“.

وقال الأمير عبدالله بن مساعد على تويتر: ”اللهم اغفر لأخي مشهور وارحمه وأسكنه الجنة، لم أعرف أطيب منه قلبًا وأنقى منه سريرة، إنا لله و إنا إليه راجعون“.

من جانبه، نعى الأمير مشعل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز، الأمير الراحل، قائلا على تويتر: ”انتقل لرحمة الله تعالى اخ عزيز وابن عم عزيز ونسيب عزيز خال ابنائي  صاحب السمو الملكي الأمير مشهور بن مساعد بن عبدالعزيز بعد رحله مع المرض وهو عند الله الرحيم أفضل مما هو عندنا“.

وأضاف: ”رحمه الله ما أطيبه من رجل سباق للخير تزينه مكارم الأخلاق“.

بدوره، كتب الأمير محمد بن سلطان آل سعود، في تغريدة له: ”إنا لله وإنا إليه راجعون.. اللهم ارحم واغفر للأمير مشهور بن مساعد وتجاوز عنه وأسكنه فسيح جناتك، واجعل ما أصابه أجرا وتكفيرا وطهورا“.

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