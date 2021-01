واشنطن: تمرين "المدافع البحري" مع السعودية يدعم الأمن الإقليمي

قالت القيادة المركزية الأمريكية، الجمعة، إن تمرين ”المدافع البحري المختلط 21″، الذي انطلق الخميس، بالسعودية، ”يهدف إلى البناء والحفاظ على القدرات القتالية ودعم الأمن الإقليمي“ على المدى الطويل.

جاء ذلك في تغريدة على حساب القيادة بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

ويتواصل التمرين لليوم الثاني، بين القوات البحرية السعودية ونظيرتها الأمريكية، ومشاركة قناصة ألغام من بريطانيا، في قاعدة الملك عبدالعزيز البحرية بالأسطول الشرقي بالجبيل.

ووفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية، فإن التمرين يهدف إلى رفع الجاهزية القتالية وتوسيع التعاون الأمني البحري، من خلال تعزيز الأمن البحري وتأمين حماية المياه الإقليمية وتبادل الخبرات القتالية.

#NAUTICALDEFENDER21 is a bilateral maritime exercise between the U.S. #Navy and the Royal #Saudi Naval Forces East Fleet designed to build and sustain warfighting capabilities and support long term regional security. @modgovksa @US5thFleet https://t.co/x1dBF3TqPW

— U.S. Central Command (@CENTCOM) January 22, 2021