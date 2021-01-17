لن يقضي وقتا إضافيا في السجن.. محكمة سعودية تخفف عقوبة الطبيب وليد فتيحي

أفادت وكالة رويترز أن محكمة استئناف في السعودية خففت حكما بالسجن ست سنوات على طبيب أمريكي من أصل سعودي إلى نصف المدة تقريبا وأوقفت تنفيذ بقيتها، مما يعني أن الطبيب لن يقضي مزيدا من الوقت في السجن.

واحتجزت السلطات السعودية الطبيب المشهور وليد فتيحي عام 2017 في إطار حملة لمكافحة الفساد، وحُكم عليه الشهر الماضي بالسجن ستة أعوام.

ولم يكن فتيحي، الذي صدر أيضا الشهر الماضي حكم بمنعه من السفر لمدة ستة أعوام، قد بدأ تنفيذ عقوبته بعد لأنه ينتظر نتيجة استئنافه.

وقالت الوكالة إن وثائق بتاريخ يوم 14 يناير كانون الثاني تظهر أن حكم محكمة الاستئناف ”خففت عقوبة السجن إلى ثلاث سنوات وشهرين، كما خفف مدة منعه من السفر إلى 38 شهرا“.

وأظهرت الوثائق بحسب المصدر أن فتيحي لن يقضي أي فترة إضافية في السجن لأن محكمة الاستئناف أخذت في الاعتبار المدة التي قضاها وأوقفت تنفيذ باقي المدة.

وأُدين فتيحي، الذي أُفرج عنه مؤقتا في يوليو تموز 2019 بانتظار المحاكمة، بتهم منها حصوله على الجنسية الأمريكية دون إذن وتأييده ”لجماعة إرهابية“ تدعو إلى ”الخروج على ولاة الأمر“ والإساءة إلى دول عربية أخرى. وأيدت محكمة الاستئناف الإدانة بتلك التهم الواردة في الوثائق.

وكان فتيحي الذي تدرب في الولايات المتحدة يدير مستشفى خاصا في مدينة جدة المطلة على البحر الأحمر وقت احتجازه. وقدم فتيحي المشورة لوزارة الصحة في المملكة بشأن وباء فيروس كورونا بين جلسات المحاكمة.