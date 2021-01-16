وزير الخارجية السعودي: سيتم فتح سفارتنا في الدوحة خلال أيام

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم السبت، إن فتح سفارة المملكة في قطر بعد استكمال الإجراءات اللازمة خلال أيام.

جاء ذلك في تصريحات للوزير خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأردني أيمن الصفدي.

وخلال المؤتمر، أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي على إدانة الأردن لهجمات الحوثيين المتكررة على السعودية.

وقال الصفدي: إنّ موقف الأردن والسعودية يؤكد على حل الدولتين لتجسيد الدولة الفلسطينية، مضيفًا أن الأردن متفق مع السعودية على تعزيز العمل المشترك لمواجهة التحديات، مؤكدًا أن العلاقة الأردنية مع السعودية تاريخية واستراتيجية.

وثمن الصفدي، خلال مؤتمر صحفي في الرياض مع وزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، دعم السعودية المستمر للأردن لمواجهة التحديات الاقتصادية.

بدوره، قال وزير الخارجية السعودي إنه تمت مناقشة التطورات في الدول العربية، والتدخلات الإيرانية في لبنان واليمن.

وبين الوزير السعودي أن المملكة ستعيد كامل العلاقات الدبلوماسية مع قطر، مشيرًا إلى أنه سيتم فتح سفارة الرياض في الدوحة بعد استكمال الإجراءات اللازمة خلال أيام.