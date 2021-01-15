التحالف العربي يدمر 3 طائرات مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه السعودية

قال المتحدث باسم قوات التحالف العربي، العميد الركن تركي المالكي، إن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح اليوم الجمعة، من اعتراض وتدمير 3 طائرات دون طيار مفخخة كانت باتجاه السعودية.

وأوضح المالكي، أن الطائرات بدون طيار تم رصد إطلاقها من قبل ميليشيا الحوثي من محافظة الحديدة اليمنية وتم اعتراضها وتدميرها، وفقا لما نقله وكالة الأنباء السعودية.

وأكد المتحدث باسم التحالف، أن ”ميليشيا الحوثي مستمرة بخرق اتفاق ستوكهولم وخرق وقف إطلاق النار بالحديدة، وتواصل اتخاذ المحافظة مكانا لانطلاق الأعمال العدائية والعمليات الإرهابية بإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار المفخخة، وكذلك إطلاق هجمات القوارب المفخخة والمسيّرة عن بعد، ما يمثل تهديدا حقيقيا للأمن الإقليمي والدولي وتقويضا للجهود السياسية لاتفاق ستوكهولم“.

وأردف المالكي: ”إن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتنفذ الإجراءات المناسبة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية والإرهابية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية مع استمرار دعم الجهود السياسية للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن لإنهاء الانقلاب والوصول إلى حل سياسي شامل“.