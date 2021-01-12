أشهر مالك خيول في العالم.. من هو الملياردير السعودي الراحل الأمير خالد بن عبدالله؟

رحل رجل الأعمال السعودي البارز، الأمير خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن، اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 83 عاماً، تاركاً خلفه سيرة حافلة من النجاحات في عالم المال والأعمال، سيما ما حققه عبر سنوات طويلة في مجال تربية الخيول الأصيلة.

وينتمي الراحل إلى فرع الأمير عبدالله، وهو أحد فروع عائلة آل سعود الحاكمة للمملكة، إذ إن والده عبدالله بن عبدالرحمن الفيصل، هو أخ للملك عبدالعزيز، مؤسس المملكة بحدودها الحالية قبل نحو 90 عاماً.

ولد الأمير خالد في مدينة الطائف عام 1937، ووالدته هي الأميرة نورة بنت فهد آل مهنا أبا الخيل، وكان واحداً من نحو 20 أخاً وأختاً في عائلته.

وتنقل الأمير خالد في دراسته بين السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، قبل أن يتزوج من ابنة عمه الملك عبدالعزيز، الأميرة الجوهرة، وأنجب منها أربعة أبناء وثلاثة بنات هم: فهد، سلمان، سعود، أحمد، فدوى، نوف، وفهدة.

عالم المال والأعمال

شق الأمير خالد حياته العملية بعيداً عن المناصب الرسمية، ودخل عالم المال والأعمال بشكل مبكر، ليحقق نجاحات لافتة في عدة محطات، بينها الاستثمار في مجال البث التلفزيوني، فهو مالك مجموعة شبكات ”أوربت“ الإعلامية التي ذاع صيتها في نهاية تسعينيات القرن الماضي وبداية الألفية الجديدة، قبل انضمامها إلى ”شوتايم ارابيا“ لتصبح شبكة ”أوربت شوتايم“.

ورغم استثمارات الأمير خالد في مجالات وقطاعات أخرى، فإن الاستثمار في عالم الخيول هو من صنع اسم الأمير كواحد من أبرز ملاك الخيول الأصيلة في العالم، وصاحب الفوز بأبرز ألقاب سباقاتها.

أسس الأمير خالد مزرعة ”جودمونت“ العالمية لإنتاج الخيول في المملكة المتحدة، ليحولها إلى أحد أهم مزارع الخيول في العالم، حيث ظل يشارك طوال ثلاثين عاماً في البطولات الدولية للخيول، لتحقق جياده إنجازات متواصلة في المضامير الأوروبية والأمريكية.

يصفه المهتمون والمتابعون لعالم تربية الخيول، بأنه واحد من أفضل منتجي الجياد في مزارعه بأوروبا، ويتسابق ملاك الخيل على اقتناء إنتاج مزرعته ”جودمونت“ من الخيول نظرا لما تملكه من سلالات فريدة.

فاز حصانه (وورك فورس) البالغ من العمر ثلاث سنوات، بلقب أفضل حصان في أوروبا لعام 2010، عقب إحرازه المركز الأول في أكبر سباقات بريطانيا وفرنسا.

كما نال حصان الأمير خالد، ”فرانكل“ لقب أحسن حصان في القارة الأوروبية لعمر السنتين، وفاز الحصان ”ترنكو تايقر“ بجائزة أحسن حصان على مستوى أوروبا لجميع أنواع الأجواء – الممطرة وغير الممطرة – لفئة الأربع سنوات فما فوق.

الحصان ”أروغيت“

يعد الجواد ”أروغيت“ الذي نفق بشكل مفاجئ منتصف العام المنصرم، من أبرز الجياد التي امتلكها الأمير خالد، فهو من مواليد ولاية كنتاكي الأمريكية في 11 إبريل/نيسان 2013، وينحدر من الأب ”انبرايدلد سونغ“ والأم ابنة الفحل العالمي ”ديستورتد هيومر“.

وقد حقق أروغيت في مسيرته الرياضية بعالم السباقات، لقب ”البريدرزكوب“ في العام 2016، ثم المركز الأول في كأس العالم ”بيقاسوس“ على مضمار ”قلف ستريم بارك“ في ولاية ميامي، وبعدها توجه إلى دبي، وحقق كأس العالم في العام 2017، ثم حل رابعًا في سباق (تي في جي سان ديقو هاند كاب“ فئة ”ج 2″، بجانب مشاركته في سباقات عالمية أخرى حقق فيها مراكز متقدمة.

وكان أروغيت مصنفاً ضمن أفضل الخيول في العالم، وجلب لمالكه، ملايين الدولارات بعد فوزه في مسابقات عالمية بينها كأس ”بيغاسوس“ الأمريكي وجائزته البالغة 12 مليون دولار، إضافة إلى كونه أول جواد لمالك سعودي يفوز بتلك الألقاب العالمية.

وقد قاد ذلك النجاح في عالم الأعمال، سيما تربية الخيول، الأمير خالد ليكون أحد أثرياء العالم، وقد قدرت مجلة ”فوربس“ ثروته الشخصية في العام 1990 بنحو مليار دولار.