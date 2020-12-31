توقيف مسؤولين سابقين ورجال أعمال بتهم فساد في السعودية

أعلنت السلطات السعودية، الخميس، توقيف مجموعة مسؤولين سابقين ورجال أعمال بتهم فساد.

وبحسب الحساب الرسمي لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، فإن الهيئة باشرت عددًا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق أطرافها.

وذكرت تفاصيل عدد من القضايا؛ تم في أولاها إيقاف لواء متقاعد من رئاسة أمن الدولة، ومستشار سابق بوزارة الداخلية، وعميد متقاعد من وزارة الداخلية، و(2) رجال أعمال، ومقيمين من جنسية عربية (وسطاء)؛ لقيام الأول والثاني بتأسيس مؤسسة والحصول من خلالها على عقد توريد أجهزة إلكترونية إلى وزارة الداخلية بمبلغ (11.000.000) ريال، ودفع الأول مبلغ (1.600.000) ريال للثالث مقابل ترسية العقد.

وتابعت: ”كما حصل الأول على مبلغ 7 ملايين ريال مقابل ترسية عقد توريد على إحدى الشركات بمبلغ (23,485,000) ريال، والاتفاق مع رجل أعمال آخر بالحصول على نسبة من أرباح عقود توريد خاصة بشركته مقابل ترسيتها لدى رئاسة أمن الدولة.

وأوضحت أنه تم في قضية ثانية إيقاف مدير عام الشؤون المالية والإدارية بهيئة الهلال الأحمر السعودي سابقاً، ورجل أعمال؛ لقيام الأول بشراء عقار بقيمة (8.639.100) ريال، وعند علمه بحاجة عمله لعقارات قام بنقل ملكية العقار للثاني، ومن ثم تقديم العقار للهيئة، ونقل ملكيته لصالحها بمبلغ (13.822.560) ريالا.

وتابعت أن القضية الثالثة تم فيها بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك القبض على مواطن، و(3) مقيمين عند قيامهم بتسليم مبلغ (3.600.000) ريال، لأحد مكاتب التخليص الجمركي؛ لتسهيل دخول حاويتين (منتجات التبغ) دون دفع الرسوم المستحقة والبالغة (10.465.177) ريالا.

كما أشارت إلى تفاصيل 9 قضايا أخرى، ليبلغ إجمالي القضايا التي كشفت عنها 12 قضية.

وفي نهاية بيانها، أكدت الهيئة أنها ”ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين دون تهاون، وأنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة، ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد لا تسقط بالتقادم“.