السعودية تمدد حظر الرحلات الجوية ودخول المملكة أسبوعا آخر

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مددت السعودية حظر الرحلات الجوية ودخول المملكة أسبوعا آخر، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية بعد ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا سريعة الانتشار. ونقلت وكالة