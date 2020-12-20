السعودية تعلق جميع الرحلات الجوية الدولية والدخول عبر المنافذ البرية والبحرية

أعلنت السعودية، مساء اليوم الأحد، تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية للمسافرين إلا في الحالات الاستثنائية مؤقتًا لمدة أسبوع، قابلة للتمديد أسبوعًا آخر، ما عدا الرحلات الأجنبية الموجودة حاليًا على أراضي المملكة، حيث سيسمح لها بالمغادرة.

كما أعلنت تعليق الدخول إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية مؤقتًا لمدة أسبوع قابلة للتمديد أسبوعًا آخر.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية:“إن هذه القرارات جاءت بناءً على ما رفعته وزارة الصحة عن انتشار نوع جديد متحور من فيروس كورونا المستجد في عدد من الدول، وحتى تتضح معلومات طبية عن طبيعة هذا الفيروس، ورغبةً باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الصحة العامة للمواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم“.

وأضاف المسؤول أنه يستثنى مما ورد حركة نقل البضائع والسلع، وسلاسل الإمداد من الدول التي لم يظهر فيها الفيروس المتحور، وفق ما تحدده وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة النقل.

وأضاف:“ستتم مراجعة هذه الإجراءات في ضوء المستجدات المتعلقة بالجائحة، وما يرد من وزارة الصحة“.