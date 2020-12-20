خالد بن سلمان: اتفاق الرياض تجاوز كل الصعاب ونبارك اكتمال عقده بتشكيل الحكومة اليمنية

أكد نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان؛ اليوم الأحد؛ أن اتفاق الرياض ”تجاوز كل الصعوبات والعقبات“ بفضل جهود المملكة والاشقاء في الامارات ودول التحالف واستجابة الاطراف اليمنية؛ مؤكدة أن المملكة مستمرة في نهجها الرامي إلى تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن ”وتبارك تنفيذ اتفاق الرياض واكتمال عقده بتشكيل الحكومة اليمنية“.

وقال الأمير خالد في سلسلة تغريدات عبر حسابه بموقع ”تويتر“؛ إن بلاده تتطلع لأن تقود الحكومة اليمنية الجديدة اليمن وشعبه الى بر الامان، مذكرا أن ”العمل شاق والطريق طويل، لكن بعزائم الرجال المخلصين تُنبذ الخلافات وتتوحد الجهود و تهون الصعاب وتتحقق الآمال“.

نتطلع اليوم أكثر من اي وقت مضى، كما يتطلع كل يمني، الى الحكومة اليمنية لقيادة اليمن وشعبه الى بر الامان، فالعمل شاق والطريق طويل، لكن بعزائم الرجال المخلصين تُنبذ الخلافات وتتوحد الجهود و تهون الصعاب وتتحقق الآمال. — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) December 20, 2020

وأكد نائب وزير الدفاع السعودي؛ أنه ”دعماً لجهود التوصل الى حل سياسي شامل في يمن العروبة، تكللت جهود سيدي ولي العهد بتحقيق التوافق بين الاخوة اليمنين لتنفيذ أهم خطوات اتفاق الرياض المتعلقة بالجانب العسكري وتشكيل الحكومة اليمنية، بأسلوب يحتذى به لحل الخلافات الاخوية“؛ مشيرا إلى أن هذا ”الانجاز السياسي والدبلوماسي والعسكري تحقق بالاستجابة الفاعلة من فخامة الرئيس اليمني والحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي والقادة العسكريين في عدن وأبين الذين قدموا مصلحة اليمن كوطن امام كل الاعتبارات، من الاعماق أحييهم“.