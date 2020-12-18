السعودية تعلق على تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

رحبت المملكة العربية السعودية، مساء اليوم الجمعة، بتشكيل حكومة يمنية جديدة، تنفيذا لاتفاق الرياض بين السلطات اليمنية الشرعية، والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت رئاسة الجمهورية اليمنية أن الرئيس هادي أصدر قرارا جمهوريا بتشكيل حكومة جديدة من 25 وزيرًا، يترأسها رئيس الحكومة السابقة معين عبدالملك.

وجاء في وكالة الأنباء السعودية الرسمية: ”رحبت وزارة الخارجية بتنفيذ الأطراف اليمنية لاتفاق الرياض، وبما تم الإعلان عنه من تشكيل حكومة كفاءات سياسية تضم كامل مكونات الطيف اليمني“.

وأشارت الوكالة إلى أن الخطوة تأتي ”بعد أن تم تنفيذ الترتيبات العسكرية الخاصة بخروج القوات العسكرية من (عدن) إلى خارج المحافظة، وفصل القوات العسكرية في (أبين) ونقلها إلى مواقعها المنتخبة“.

وأضافت الوكالة: ”وثمنت الوزارة حرص الأطراف اليمنية على إعلاء مصلحة اليمن وتحقيق تطلعات شعبه لإعادة الأمن والاستقرار، مؤكدة أن تنفيذ اتفاق الرياض خطوة مهمة في سبيل بلوغ الحل السياسي وإنهاء الأزمة اليمنية“.