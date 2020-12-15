التحالف يدمر طائرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

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قال التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، مساء الثلاثاء، إنه اعترض ودمر طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثيين المدعومة من إيران باتجاه