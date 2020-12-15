16 ديسمبر

التحالف يدمر طائرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

التحالف يدمر طائرة مفخخة أطلقها الح...

قال التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، مساء الثلاثاء، إنه اعترض ودمر طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثيين المدعومة من إيران باتجاه

المصدر: فريق التحرير

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قال التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، مساء الثلاثاء، إنه اعترض ودمر طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثيين المدعومة من إيران باتجاه المملكة.