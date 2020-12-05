وزير الخارجية السعودي: لجين الهذلول متهمة بتقديم معلومات سرية والأمر يعود إلى المحاكم (فيديو)

المصدر: أ ف ب

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان اليوم السبت، إن الناشطة المحتجزة لجين الهذلول متهمة بالاتصال بدول ”غير صديقة“ و“تقديم معلومات سرية“.

واعتقلت الهذلول البالغة 31 عاما في أيار مايو 2018، وأحالت السلطات السعودية أواخر الشهر الماضي قضية الهذلول إلى محكمة مختصة بقضايا الإرهاب، وفق عائلتها.

وقال الوزير السعودي في مقابلة أجريت معه على هامش مؤتمر ”حوار المنامة“ في البحرين حول هذه القضية: ”هناك اتهامات بالتعامل مع دول غير صديقة للمملكة وأيضا تقديم معلومات سرية ومواضيع أخرى مشابهة“.

بعد إحالتها لمحكمة الإرهاب.. #فيصل_بن_فرحان: #لجين_الهذلول متهمة بالتعامل مع دول غير صديقة للمملكة وتقديم معلومات سرية.. والأمر متروك للمحاكم#إرم_نيوز #السعودية pic.twitter.com/FfFqDYjnH7 — إرم نيوز (@EremNews) December 5, 2020

وأضاف: ”الأمر يعود إلى المحاكم لتقرر (…) ما هي الوقائع“، دون إعطاء تفاصيل إضافية.

وتابع الأمير فيصل بن فرحان: ”نحن لا ننظر بطريقة أو بأخرى الى الضغط الدولي في ما يتعلق بهذه القضايا“.

وأكد أنّ ”هذه قضايا داخلية متعلقة بأمننا الوطني وسوف نتعامل معها بطريقة مناسبة من خلال نظامنا القضائي“.