السعودية.. إصابة 5 أشخاص جراء سقوط قذيفة حوثية في جازان

أعلنت السلطات السعودية، مساء اليوم السبت، إصابة 5 أشخاص بجراح طفيفة، جراء سقوط قذيفة أطلقها الحوثيون على منطقة جازان جنوب المملكة.

وأسفر سقوط القذيفة أيضًا عن وقوع أضرار مادية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية ”واس“، عن المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني في منطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي، قوله إن“المديرية تلقت بلاغًا عن سقوط مقذوف عسكري أطلقته عناصر الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية تجاه إحدى القرى الحدودية في محافظة الحرث بمنطقة جازان”.

وتابع الغامدي:“نتج عن الحادثة تضرر واجهة أحد الأعيان المدنية المحمي بموجب القانون الدولي الإنساني، وتضرر (3) مركبات مدنية، وإصابة (5) مدنيين بإصابات خفيفة نتيجة تطاير الشظايا، وتم نقلهم إلى المستشفى وحالتهم الصحية مستقرة“، كما تمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات، وفق قوله.

وتطلق ميليشيات الحوثيين من حين إلى آخر مقذوقات من داخل اليمن باتجاه منطقة جازان السعودية، والتي تتسبب في كثير من الأحيان بخسائر مادية.