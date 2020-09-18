19 سبتمبر

أول ظهور للأمير السعودي عبدالعزيز بن فهد بعد إجرائه عملية جراحية (فيديو)

أول ظهور للأمير السعودي عبدالعزيز ب...

نشر أقارب وأصدقاء الأمير السعودي عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الجمعة، مقطع فيديو لنجل ملك البلاد الأسبق في أول ظهور له بعد خضوعه لعملية جراحية

المصدر: الرياض – إرم نيوز

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نشر أقارب وأصدقاء الأمير السعودي عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الجمعة، مقطع فيديو لنجل ملك البلاد الأسبق في أول ظهور له بعد خضوعه لعملية جراحية مطلع الشهر الجاري.

ويظهر في الفيديو الأمير عبدالعزيز (47 عامًا) محاطًا بعدد من الرجال الذين حرص كثير منهم على مصافحته، بينما بدا مبتسمًا وبحالة صحية جيدة.

ونشر الفنان السعودي فايز المالكي، وهو صديق مقرب للأمير عبدالعزيز، مقطع الفيديو عبر حسابه على تويتر، وكتب معلقًا:“#عبدالعزيز_بن_فهد، سبحان الله ما عنده إلا تعال، وابشر، وتم الله يعزك“.

كما نشر مغردون ومدونون سعوديون معروفون، وبينهم، خالد بن الشيخ، ومشعل بن عبدالله بن عون، مقطع الفيديو ذاته، مع تعليقات تهنئ الأمير بسلامته في أول ظهور له داخل قصره في العاصمة الرياض.

وخضع الأمير عبدالعزيز قبل نحو أسبوعين لعملية جراحية ناجحة في مستشفى الملك فيصل التخصصي في العاصمة الرياض لإزالة تجمع دموي سببه حادث مروري سابق بحسب ما قاله مقربون منه.

وكان الأمير نشطًا على مواقع التواصل الاجتماعي، ودائم الظهور في المناسبات العامة، حتى العام 2018، عندما بدأ بالغياب التدريجي مع سريان أنباء عن تعرضه لوعكة صحية خضع بسببها لعلاج طويل، قبل أن يعاود الظهور بشكل محدود منذ العام الماضي.