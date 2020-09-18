أول ظهور للأمير السعودي عبدالعزيز بن فهد بعد إجرائه عملية جراحية (فيديو)

نشر أقارب وأصدقاء الأمير السعودي عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الجمعة، مقطع فيديو لنجل ملك البلاد الأسبق في أول ظهور له بعد خضوعه لعملية جراحية مطلع الشهر الجاري.

ويظهر في الفيديو الأمير عبدالعزيز (47 عامًا) محاطًا بعدد من الرجال الذين حرص كثير منهم على مصافحته، بينما بدا مبتسمًا وبحالة صحية جيدة.

ونشر الفنان السعودي فايز المالكي، وهو صديق مقرب للأمير عبدالعزيز، مقطع الفيديو عبر حسابه على تويتر، وكتب معلقًا:“#عبدالعزيز_بن_فهد، سبحان الله ما عنده إلا تعال، وابشر، وتم الله يعزك“.

#عبدالعزيز_بن_فهد

سبحان الله ماعنده الا تعال

وابشر وتم

الله يعزك pic.twitter.com/EYZXavK3Lg — فايز المالكي (@fayez_malki) September 18, 2020

كما نشر مغردون ومدونون سعوديون معروفون، وبينهم، خالد بن الشيخ، ومشعل بن عبدالله بن عون، مقطع الفيديو ذاته، مع تعليقات تهنئ الأمير بسلامته في أول ظهور له داخل قصره في العاصمة الرياض.

الغالي الأمير #عبدالعزيز_بن_فهد

اليوم بعد صلاة الجمعة في قصره بالرياض حفظه الله.

بادلتك القلوب بشعبنا ودها

انت مجد المعزة يا رفيع المقام الله يديم عزك يـ أغلى الناس❤️🤲🏻 pic.twitter.com/11pthWvGh0 — خالد بن الشيخ (@K_binalshikh) September 18, 2020

#عبدالعزيز_بن_فهد المجلس اللي بالرياجيل مليان

عساه دايم عامر براس راعيه الشامخ اللي للمحاويج مزبان

الله يمتّع به ويمهل لياليه pic.twitter.com/9pw2uNfE54 — مشعل بن عبدالله بن عون (@ben_aon) September 18, 2020

وخضع الأمير عبدالعزيز قبل نحو أسبوعين لعملية جراحية ناجحة في مستشفى الملك فيصل التخصصي في العاصمة الرياض لإزالة تجمع دموي سببه حادث مروري سابق بحسب ما قاله مقربون منه.

وكان الأمير نشطًا على مواقع التواصل الاجتماعي، ودائم الظهور في المناسبات العامة، حتى العام 2018، عندما بدأ بالغياب التدريجي مع سريان أنباء عن تعرضه لوعكة صحية خضع بسببها لعلاج طويل، قبل أن يعاود الظهور بشكل محدود منذ العام الماضي.