الملك سلمان لترامب: حريصون على التوصل لحل دائم وعادل للقضية الفلسطينية

أبلغ العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في اتصال هاتفي، الإثنين، أن المملكة حريصة على التوصل لحل دائم وعادل للقضية الفلسطينية.

و أعرب الملك سلمان، عن تقدير المملكة للجهود التي تبذلها الولايات المتحدة الأمريكية لإحلال السلام، مؤكداً حرص المملكة على الوصول إلى حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية لإحلال السلام وهو المنطلق الأساسي لجهود المملكة، وللمبادرة العربية للسلام، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية ”واس“.

كما تم خلال الاتصال، بحث أعمال مجموعة دول العشرين التي ترأسها المملكة هذا العام، والجهود المبذولة ضمن اجتماعاتها لحماية الأرواح، وسبل العيش لتخفيف آثار جائحة كورونا، واستعراض لأبرز السياسات التي تم الاتفاق عليها للحد من سلبيات الجائحة على الشعوب والاقتصاد العالمي.

وأكد الملك سلمان، مواصلة رئاسة المملكة لمجموعة دول العشرين في دعم وتنسيق جهود المجموعة لمواجهة آثار الوباء على المستويين الإنساني والاقتصادي.