في مشهد نادر.. وزير سعودي يقود دراجة هوائية في مكان عام (فيديو)

ظهر وزير السياحة السعودي، أحمد الخطيب، يقود دراجة هوائية في مكان عام بأحد الوجهات السياحية المحلية، في مشهد نادر قلما يظهر به المسؤولون السعوديون.

وكان الوزير الخطيب (55 عاماً) يقود دراجته على أحد الطرقات في جبال السودة بمنطقة عسير، التي تعد من أبرز وجهات السياحة في المملكة.

ونشر خالد آل طوق، وهو مرشد سياحي في المنطقة، مقطع الفيديو الذي وثق فيه رحلة الوزير الخطيب على الدراجة الهوائية، وبدا سعيداً جداً بمرافقته ومحادثته.

وقال آل معجب الذي يعمل في مهنة تلقى إقبالاً مع عزم البلاد التحول لوجهة سياحية عالمية: ”أن تكون برفقة معالي وزير السياحة أحمد الخطيب، و في ‎جبال السودة، جولة على الدرجات، ويقول (بصحبتك يا ابو معجب) لا أريد شيء أكثر يا عام 2020“.

أن تكون برفقة معالي وزير السياحة #احمد_الخطيب ،

و في #جبال_السودة ، جولة على الدرجات

، و يقول “ بصحبتك يا ابو معجب ”

لا اريد شيء اكثر يا عام ٢٠٢٠ pic.twitter.com/mZwm1VoqBl — خالد معجب ال طوق khaled took (@khaledtook) September 3, 2020

والخطيب آكاديمي يحمل شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة الملك سعود، وقد حصل على دبلوم في التخطيط المالي ودبلوم في إدارة الثروات من جامعة ”دالهاوسي“ في كندا، قبل أن يتسلم عدة مناصب حكومية رفيعة.

وظهر الوزير الخطيب، في الفترة القليلة الماضية، في عدة مواقع سياحية في جنوب البلاد، للاستماع عن قرب للسياح، ومشاهدة موسم السياحة الداخلي على أرض الواقع.

وتشهد الوجهات السياحية في شمال غرب وجنوب غرب المملكة، إقبالاً غير مسبوق من السياح القادمين من مختلف مناطق المملكة في موسم استثنائي للسياحة الداخلية، فرضه فيروس كورونا المستجد.

فمع استمرار تعليق السفر الخارجي، اختارت الأسر السعودية التي تقضي الإجازة الصيفية بعيداً عن منازلها ومدنها الحارة في العادة، وجهات السياحة الداخلية لكونها الخيار الوحيد المتاح هذا العام بسبب إجراءات الوقاية العالمية من فيروس كورونا.

وأنشأت السعودية وزارة السياحة للإشراف على خططها في تنمية القطاع السياحي وتحقيق عوائد مالية تدعم إيراداتها بعيداً عن مبيعات النفط لأكبر بلد منتج للخام في العالم.