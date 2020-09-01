تدمير مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون صوب السعودية

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن، بقيادة السعودية، صباح اليوم، اعتراض وتدمير مسيرة حوثية كانت تستهدف جنوب المملكة.
وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، إن ”قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح اليوم (الثلاثاء) من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية“ بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية ”واس“.
يأتي ذلك، بعد ساعات على إحباط قوات التحالف هجوما حوثيا بطائرة مسيرة مفخخة، كان يستهدف مطار أبها، وهجوما آخر بوساطة زورق مفخخ مسير عن بعد في جنوب البحر الأحمر، نجحت قوات التحالف في اعتراضه وتدميره.