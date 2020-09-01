تدمير مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون صوب السعودية

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أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن، بقيادة السعودية، صباح اليوم، اعتراض وتدمير مسيرة حوثية كانت تستهدف جنوب المملكة. وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف،