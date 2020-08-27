السعودية.. الملك سلمان يوجه بشمول العاملين في تطبيقات التوصيل بتعويض ساند

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، يوم الخميس، قرارا يقضي بشمول العاملين في تطبيقات التوصيل المتأثرين جراء جائحة كورونا بتعويض برنامج ساند.

وبحسب موقع “ الرياض“، فإنه سيتم صرف التعويض للمتضررين من العاملين في تطبيقات التوصيل مباشرة بأثر رجعي، لجميع المستفيدين الذين تم إيقاف الصرف لهم بسبب تطبيقات التوصيل.

ووافق الملك سلمان على شمول الأشخاص المسجلين في تطبيقات التوصيل بتعويض دعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص، المتأثرة من تداعيات مكافحة فايروس كورونا (ساند).

بدوره، أعلن وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية محمد بن عبدالله الجدعان، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف التعويض بأثر رجعي لجميع المستفيدين من هذا القرار، مع تعويض شهر سبتمبر/أيلول، بحسب صحيفة ”عكاظ“

من جهتها، قالت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إن صرف التعويض بأثر رجعي لجميع المستفيدين الذين تم إيقاف الصرف لهم بسبب تطبيقات التوصيل، لا يتطلب اتخاذ أي إجراء من المستفيد أو من المنشأة، وسيتم إيداع التعويض مباشرة في حساب المستفيد.