وزير الخارجية السعودي يبحث مع الكاظمي في بغداد ملفات إقليمية ودولية

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الخميس، مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها، إلى جانب ملفات إقليمية ودولية.

واستقبل الكاظمي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية والوفد المرافق له الذي وصل إلى بغداد في وقت سابق في زيارة رسمية.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية ”واس“ فقد جرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الأخوية بين البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات بما يخدم مصالح البلدين وأمن واستقرار المنطقة، كما تم بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وحضر اللقاء مدير عام مكتب وزير الخارجية السفير عبدالله بن عبدالعزيز العيفان، وسفير المملكة لدى جمهورية العراق عبدالعزيز بن خالد الشمري.