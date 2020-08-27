بعد انتقادات لاذعة.. قناة الشرق السعودية الجديدة تتبرأ من تعيين الإعلامي اللبناني جاد غصن

تبرأت قناة ”الشرق“ التلفزيونية السعودية الجديدة، من تعيين الإعلامي اللبناني جاد غصن لديها، بعد انتقادات لاذعة ترتبط بمواقف وآراء غصن المناوئة للمملكة.

وقال إعلاميون سعوديون بارزون، على علاقة وثيقة بالقناة، إن غصن لن يعمل في تلفزيون “ الشرق“ كما زعم عبر ”تويتر“ بإعلانه الاستقالة من تلفزيون ”الجديد“ اللبناني، والانتقال للمحطة السعودية التي لم ينطلق بثها بعد.

كما أشار الصحفي نبيل الخطيب، إلى عدم صحة المعلومات المتداولة حول عمل غصن في القناة، التي يعد أحد أبرز مسؤوليها.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

معقول ما تسألون؟

تأخذون كلام رجل تعتبرونه معادي

”تُقَدِّسون“ كلامة وتشنون حملة! ؟@husseinshoboksh

عجيب!! — Nabeel Alkhatib (@nakhatib) August 26, 2020



وقال الصحفي السعودي البارز، حسين شبكشي، عبر تويتر: ”‏علمت للتو أن جاد غصن لم يعين في قناة الشرق، وأنه غرد بذلك ويتحمل مسؤولية كلامه الذي نقلته مواقع اخبارية مختلفة. أتمنى من إدارة القناة تكذيبه رسميا“.

علمت للتو أن جاد غصن لم يعين في قناة الشرق وأنه غرد بذلك ويتحمل مسؤولية كلامه الذي نقلته مواقع اخبارية مختلفة. اتمنى من إدارة القناة تكذيبه رسميا. — حسين شبكشي (@husseinshoboksh) August 26, 2020

ومنذ انتشار أنباء انتقال غصن للعمل في محطة سعودية، تلقت القناة الجديدة التي ستبث من دبي، انتقادات لاذعة، ومطالب بالتراجع عن الخطوة.

الشكر لقناة الجديد وللأصدقاء والزملاء فيها. 🙏 pic.twitter.com/FAwUovF9PJ — Jad Ghosn (@Jad_Ghosn) August 26, 2020

وتداول مغردون سعوديون كثر، وبينهم أمراء وكتاب وإعلاميين، تغريدات قديمة للمعد والمقدم اللبناني، بدا فيها صريحا في مناوئته للقيادة السعودية.

أستاذ مالك @MalekObied

بصفتك مدير قناة الشرق بلومبيرغ

بإسمي و بإسم جميع السعوديين نتسائل هل خبر انتقال الخسيس ( جاد غصن ) @Jad_Ghosn

الى قناة الشرق صحيح؟؟؟

و إذا صحيح هل اطلعتم على تاريخه القذر و كلامه المسيء تجاه بلدنا و حكومتنا ؟؟ فلا أظن مثلكم يرضى باستقطاب هذا الحثاله pic.twitter.com/TZJRsW2gyJ — نواف الهويمل (@nwaf_d_a) August 26, 2020

جزء بسيط من تغريدات هذا الشخص الذي توظف في قناة مملوكة لدولة ”هو يعتقد انها رجعية ومتخلفة اكثر من النظام الايراني“، للمعلومية الرجل هذا يقوم الان بحذف تغريداته بشكل سريع. https://t.co/l24chB6TWg pic.twitter.com/grShU4zEqI — Nawaf | نـواف (@NMeleihi) August 26, 2020

وقال الأمير سطام بن خالد آل سعود: ”تغريدات مسيئة للسعودية وللشعب السعودي تحدث بها جاد غصن في وقت سابق ومع كل هذا الأمر يتم طلبه للعمل في قناة الشرق بلومبيرغ، أظن أنه كان من الأجدر على القناة إتاحة الفرصة لأبناء الوطن فهم خير لنا من جلب أمثال هؤلاء الذين يغيرون قناعاتهم بالمال فقط لا غير”..

تغريدات مسيئة للسعودية وللشعب السعودي تحدث بها #جاد_غصن في وقت سابق ومع كل هذا الأمر يتم طلبه للعمل في قناة الشرق بلومبيرغ ، أظن أنه كان من الأجدر على القناة إتاحة الفرصة لأبناء الوطن فهم خير لنا من جلب أمثال هؤلاء الذين يغيرون قناعاتهم بالمال فقط لا غير . pic.twitter.com/ehad367ybI — سطام بن خالد آل سعود (@sattam_al_saud) August 26, 2020

وظهر المحامي السعودي البارز، عبدالرحمن اللاحم، لتشمل انتقاداته كل الإعلام السعودي الذي يعتمد على صحفيين وإعلامين غير سعوديين.

ما يحدث هو ضربٌ من العبث و اللامسؤولية pic.twitter.com/3dxdm4H09l — عبدالرحمن اللاحم (@allahim) August 26, 2020

ومن غير الواضح إن كان قرار التخلي عن عمل غصن في القناة، ارتبط بالانتقادات التي انهاىت على القناة، أم أن طلبه رفض قبل ذلك.

لكن وسائل إعلام لبنانية، أكدت أن غصن لن يعمل في قناة ”الشرق“ كما زعم، بعد الانتقادات التي تلقاها هو والمشرفين على المحطة.

وكانت جريدة ”الأخبار“ التابعة لحزب الله، قد نقلت عن غصن قوله، إنه سيبدأ العمل في ”الشرق“ بنهاية شهر سبتمبر/ أيلول المقبل.