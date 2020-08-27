27 أغسطس

بعد انتقادات لاذعة.. قناة الشرق السعودية الجديدة تتبرأ من تعيين الإعلامي اللبناني جاد غصن

بعد انتقادات لاذعة.. قناة الشرق الس...

تبرأت قناة "الشرق" التلفزيونية السعودية الجديدة، من تعيين الإعلامي اللبناني جاد غصن لديها، بعد انتقادات لاذعة ترتبط بمواقف وآراء غصن المناوئة للمملكة. وقال

المصدر: إرم نيوز

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تبرأت قناة ”الشرق“ التلفزيونية السعودية الجديدة، من تعيين الإعلامي اللبناني جاد غصن لديها، بعد انتقادات لاذعة ترتبط بمواقف وآراء غصن المناوئة للمملكة.

وقال إعلاميون سعوديون بارزون، على علاقة وثيقة بالقناة، إن غصن لن يعمل في تلفزيون “ الشرق“ كما زعم عبر ”تويتر“ بإعلانه الاستقالة من تلفزيون ”الجديد“ اللبناني، والانتقال للمحطة السعودية التي لم ينطلق بثها بعد.

كما أشار الصحفي نبيل الخطيب، إلى عدم صحة المعلومات المتداولة حول عمل غصن  في القناة، التي يعد أحد أبرز مسؤوليها.


وقال الصحفي السعودي البارز، حسين شبكشي، عبر تويتر: ”‏علمت للتو أن جاد غصن لم يعين في قناة الشرق، وأنه غرد بذلك ويتحمل مسؤولية كلامه الذي نقلته مواقع اخبارية مختلفة. أتمنى من إدارة القناة تكذيبه رسميا“.

ومنذ انتشار أنباء انتقال غصن للعمل في محطة سعودية، تلقت القناة الجديدة التي ستبث من دبي، انتقادات لاذعة، ومطالب بالتراجع عن الخطوة.

وتداول مغردون سعوديون كثر، وبينهم أمراء وكتاب وإعلاميين، تغريدات قديمة للمعد والمقدم اللبناني، بدا فيها صريحا في مناوئته للقيادة السعودية.

وقال الأمير سطام بن خالد آل سعود: ”تغريدات مسيئة للسعودية وللشعب السعودي تحدث بها جاد غصن في وقت سابق ومع كل هذا الأمر يتم طلبه للعمل في قناة الشرق بلومبيرغ، أظن أنه كان من الأجدر على القناة إتاحة الفرصة لأبناء الوطن فهم خير لنا من جلب أمثال هؤلاء الذين يغيرون قناعاتهم بالمال فقط لا غير”..

وظهر المحامي السعودي البارز، عبدالرحمن اللاحم، لتشمل انتقاداته كل الإعلام السعودي الذي يعتمد على صحفيين وإعلامين غير سعوديين.

ومن غير الواضح إن كان قرار التخلي عن عمل غصن في القناة، ارتبط بالانتقادات التي انهاىت على القناة، أم أن طلبه رفض قبل ذلك.

لكن وسائل إعلام لبنانية، أكدت أن غصن لن يعمل في قناة ”الشرق“ كما زعم، بعد الانتقادات التي تلقاها هو والمشرفين على المحطة.

وكانت جريدة ”الأخبار“ التابعة لحزب الله، قد نقلت عن غصن قوله، إنه سيبدأ العمل في ”الشرق“ بنهاية شهر سبتمبر/ أيلول المقبل.