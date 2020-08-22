السعودية: عودة موظفي القطاع العام إلى مقرات العمل في 30 أغسطس

أعلنت وزارة الموارد البشرية في السعودية، اليوم السبت، أن موظفي القطاع العام في المملكة سيعودون إلى مقرات العمل في 30 أغسطس/ آب الجاري، وفق ما ذكره تلفزيون ”الإخبارية“ الرسمي.

#الموارد_البشرية: عودة موظفي القطاع العام كافة لمقرات العمل الأحد 11 محرم#الإخبارية_عاجل — الإخبارية عاجل (@EKH_brk) August 22, 2020



وبذلك تخفف السعودية أكثر من قيود الحركة التي فرضتها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال التلفزيون: إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أصدر قرارا بإقامة عدد من سباقات الهجن.

يذكر أن وزارة الموارد البشرية سمحت بعودة موظفي القطاع العام لمقرات العمل بنسبة 50% اعتبارًا من 31 مايو الماضي، ثم زادت النسبة إلى 75% منذ 21 يونيو.

وسجلت المملكة 306370 حالة إصابة بفيروس كورونا في المجمل، بينها 3619 وفاة.