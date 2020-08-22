22 أغسطس

السعودية: عودة موظفي القطاع العام إلى مقرات العمل في 30 أغسطس

السعودية: عودة موظفي القطاع العام إ...

أعلنت وزارة الموارد البشرية في السعودية، اليوم السبت، أن موظفي القطاع العام في المملكة سيعودون إلى مقرات العمل في 30 أغسطس/ آب الجاري، وفق ما ذكره تلفزيون

المصدر: رويترز

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أعلنت وزارة الموارد البشرية في السعودية، اليوم السبت، أن موظفي القطاع العام في المملكة سيعودون إلى مقرات العمل في 30 أغسطس/ آب الجاري، وفق ما ذكره تلفزيون ”الإخبارية“ الرسمي.

 


وبذلك تخفف السعودية أكثر من قيود الحركة التي فرضتها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال التلفزيون: إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أصدر قرارا بإقامة عدد من سباقات الهجن.

يذكر أن وزارة الموارد البشرية سمحت بعودة موظفي القطاع العام لمقرات العمل بنسبة 50% اعتبارًا من 31 مايو الماضي، ثم زادت النسبة إلى 75% منذ 21 يونيو.

وسجلت المملكة 306370 حالة إصابة بفيروس كورونا في المجمل، بينها 3619 وفاة.