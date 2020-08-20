السعودية.. أمر ملكي بإعفاء مسؤولين بسبب "تعديات أراضي البحر الأحمر"

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، فجر الجمعة، أمرا بإعفاء عدد من المسؤولين، على خلفية تعديات غير نظامية على أراضي مشروع البحر الأحمر.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن الأمر الملكي ”جاء بناء على ما ورد من الهيئة الملكية لمحافظة العلا وشركة البحر الأحمر وشركة تطوير السودة، بشأن التعديات غير النظامية على أراضي مشروع البحر الأحمر والتي تجاوزت 5 آلاف تعد، وتجاوزت العشرات في محافظة العلا“.

وأضافت الوكالة أن التعديات المرتكبة شملت ”تجاوزات في العشوائيات والمخيمات غير المرخصة من قبل الهيئة الملكية لمحافظة العلا أو شركة البحر الأحمر أو شركة تطوير السودة.. وهذه التعديات تعد تجاوزاً للنظام وتشكل ضرراً بيئيا، فضلاً عن تأثيرها الكبير على إنجاز المشاريع وخططها“.

وأضافت الوكالة: ”تم إنهاء خدمة الفريق عواد بن عيد بن عوده البلوي مدير عام حرس الحدود، بإحالته إلى التقاعد، وإعفاء محافظي أملج، والوجه ورئيس مركز السودة، وإعفاء قائدي قطاع حرس الحدود في أملج والوجه“.

كما نص الأمر الملكي، على ”إعفاء المسؤول عن التعديات ونائبه في وزارة الداخلية، والمسؤولين عن التعديات في أمارات المدينة المنورة، وتبوك، وعسير، وإعفاء أمين منطقة تبوك، ورؤساء بلديات: أملج، والوجه، والسودة، وإعفاء المسؤول عن التعديات في أمانتي منطقة المدينة المنورة ومنطقة تبوك“.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، تقوم بالتحقيق مع جميع المسؤولين المشار إليهم أعلاه، حيال مسؤوليتهم عن التعديات المشار إليها، وتتخذ الإجراءات النظامية بحقهم، والرفع بما يتم التوصل إليه“.

وتم منح وزارتا الداخلية والشؤون البلدية والقروية وأمارات المدينة المنورة وتبوك وعسير، مهلة شهر، لإزالة كل التعديات، وسيتم اتخاذ إجراءات مشددة جداً في حال وجود أي تعد آخر بعد ذلك، وفقا لـ“واس“.