التحالف يسقط طائرة وصاروخا أطلقهما الحوثيون باتجاه السعودية

أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، في وقت متأخر من ليل الخميس، إسقاط طائرة مسيرة وصاروخ بالستي، أطلقتهما مليشيا الحوثي باتجاه المملكة العربية السعودية.
وقالت القيادة في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، عبر حسابها في تويتر: ”تم اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة، وصاروخ بالستي واحد أطلقتهما المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة“.
#عاجل
قيادة القوات المشتركة للتحالف ”تحالف دعم الشرعية في اليمن“: قوات التحالف المشتركة تعترض وتدمر طائرة بدون طيار ”مفخخة“ وعدد (1) صاروخ بالستي أطلقتهما المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة.#واس_عام pic.twitter.com/CIfOhYDSJc
— واس العام (@SPAregions) August 20, 2020