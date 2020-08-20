21 أغسطس

التحالف يسقط طائرة وصاروخا أطلقهما الحوثيون باتجاه السعودية

التحالف يسقط طائرة وصاروخا أطلقهما...

أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، في وقت متأخر من ليل الخميس، إسقاط طائرة مسيرة وصاروخ بالستي، أطلقتهما مليشيا الحوثي باتجاه المملكة

المصدر: فريق التحرير

تاريخ النشر:
تاريخ التحديث:

أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، في وقت متأخر من ليل الخميس، إسقاط طائرة مسيرة وصاروخ بالستي، أطلقتهما مليشيا الحوثي باتجاه المملكة العربية السعودية.

وقالت القيادة في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، عبر حسابها في تويتر: ”تم اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة، وصاروخ بالستي واحد أطلقتهما المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة“.