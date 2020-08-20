التحالف يسقط طائرة وصاروخا أطلقهما الحوثيون باتجاه السعودية

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أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، في وقت متأخر من ليل الخميس، إسقاط طائرة مسيرة وصاروخ بالستي، أطلقتهما مليشيا الحوثي باتجاه المملكة