السعودية: نؤيد كل إجراء دولي يسهم في تكبيل أيدي إيران التخريبية

قالت السعودية، إنها تؤيد كل إجراء دولي يسهم في تكبيل أيدي إيران التخريبية في المنطقة بعد فشلت حليفتها واشنطن، يوم الجمعة الماضي، في تمرير قرار بمجلس الأمن الدولي، يمدد حظراً للسلاح مفروضاً على طهران منذ سنوات.

وذكر وزير الدولة السعودي، عصام بن سعد بن سعيد، إن مجلس الوزراء السعودي، تناول في اجتماع الحكومة الدوري، مساء الثلاثاء، دعوة المملكة للمجتمع الدولي، أمام مؤتمر نزع السلاح في جنيف، إلى تمديد حظر السلاح على إيران.

وأضاف الوزير السعودي في بيان، أن بلاده أكدت على أن رفع الحظر الدولي عن إيران فيما يتعلق بأنواع الأسلحة كافة (سواء التقليدية أو غير التقليدية) سيفضي لمزيد من الدمار والخراب، وسيزيد من تأجيج حجم الصراعات في المنطقة، التي عانت من التدخلات الإيرانية.

ومن المقرر أن ينتهي حظر السلاح المفروض على إيران في أكتوبر/تشرين الأول المقبل بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران وقوى عالمية، والذي رفع الكثير من العقوبات الدولية المفروضة على طهران مقابل تقييد برنامجها النووي.

وانسحبت الولايات المتحدة من ذلك الاتفاق في عام 2018.

وأخفقت واشنطن يوم الجمعة الماضي في مسعاها لتمديد الحظر المفروض من الأمم المتحدة على إيران بعد أن عارضت روسيا والصين الخطوة في مجلس الأمن بينما امتنعت فرنسا وبريطانيا وألمانيا وثماني دول أخرى عن التصويت.