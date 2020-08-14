بالفيديو.. شبان سعوديون يواجهون صواريخ الحوثي بالأهازيج الشعبية

استقبل سعوديون يقطنون في خميس مشيط بمنطقة عسير السعودية، صاروخين بالستيين أطلقتهما ميليشيات الحوثيين اليمنية، مساء الخميس، بالأهازيج، في تصرف لا يتفق والخطر الذي تشكله تلك الصواريخ بعيدة المدى على المدنيين.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله عقب استهداف الحوثيين، لمدينة خميس مشيط، مجموعة من السعوديين يرددون أهازيج تراثية قديمة بينما يقوم أحدهم بتصوير ما يجري.

وبينما ترتفع أصوات الأهازيج في الفيديو، ينطلق صاروخ من الأرض نحو السماء، قبل أن يدوي صوت انفجار، فيما يبدو أنه لحظة اعتراض أحد الصاروخين الحوثيين من قبل قوات الدفاع الجوي السعودية التي أحبطت الهجوم برمته.

وقال الإعلامي والباحث السعودي المختص بالشأن العسكري، سليمان الدوسري، في تعليق على الفيديو: ”هذا المقطع يظهر فيه شجاعة الشعـب السعودي أثناء اعتراض الصاروخ الحوثي المتهالك وثقته بالله ثم بالدفاع الجوي السعودي لله دره من شعب“.

لحظة اعتراض الصاروخين الباليستيين فوق

سماء #خميس_مشيط بالاضافة الى تدميـر

طائرة مفخخه للحوثي من قبل الدفاع الجوي هذا المقطـع يظهر فيه شجاعة الشعـب

السعودي العظيم اثناء اعتراض الصاروخ

الحوثي المتهالك وثقته بالله ثم بالدفاع

الجوي السعودي لله دره من شعب 🇸🇦 pic.twitter.com/3wChTkZdeX — SulaimanAldoosari (@SAUDI_POWER0) August 13, 2020

ووجد الفيديو تداولاً لافتاً في مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، تخللته تعليقات أعجب أصحابها بتعامل الرجال في الفيديو مع الحدث، وعدم إظهارهم أي خوف أو قلق من الموقف.

شعب جبار وعظيم حتى أثناء إعتراض الصواريخ أقصد طراطيع الحوثي مستانسين ويلعبون وفالينها 😂🇸🇦♥️ لايفوتكم الزغرووووططططة 😂😂 #خميس_مشيط pic.twitter.com/NDJ7FJfoYc — ديمـا عســيري🇸🇦⚔️ (@ksa__2030mbs) August 13, 2020

ونشر مغردون في تويتر، المقطع الأصلي للأهزوجة التي رددها الرجال في الفيديو، وتدور كلماتها حول المفاخرة بالبلاد وقادتها. فيما قال بعضهم إنها عرضة (أهزوجة) الحرب عند إحدى قبائل المملكة.

لحظة اعتراض الصاروخين الباليستيين فوق

سماء #خميس_مشيط بالاضافة الى تدميـر

طائرة مفخخه للحوثي من قبل الدفاع الجوي هذا المقطـع يظهر فيه شجاعة الشعـب

السعودي العظيم اثناء اعتراض الصاروخ

الحوثي المتهالك وثقته بالله ثم بالدفاع

الجوي السعودي لله دره من شعب 🇸🇦 pic.twitter.com/3wChTkZdeX — SulaimanAldoosari (@SAUDI_POWER0) August 13, 2020