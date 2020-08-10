الأمير عبدالرحمن بن مساعد يرد على "نصائح" حمد بن جاسم للسعودية‎

رد الأمير السعودي، عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الثلاثاء، على تغريدات عبر تويتر وجهها وزير خارجية قطر السابق، الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، للمملكة قبل أيام، وأثارت جدلاً واسعاً.

وقال بن مساعد الذي لا يتقلد أي منصب رسمي حالياً ”معالي الشيخ الناصح حمد بن جاسم، من ثبت تآمره على السعودية بدعم معارضيها والسعي لتقسيمها والتبشير بأن أهل نجد سيموتون من الجوع إن تقسمت – هذا كلامه نصًا في التسجيل الشهير في خيمة القذافي الذي كان آخر كلامه عن قطر :هذي آخرتها يا قطر هذي آخرة العيش والملح؟.. معالي الشيخ يالبجاحتك!“.

معالي الشيخ الناصح حمد بن جاسم

من ثبت تآمره على السعودية بدعم معارضيها والسعي لتقسيمها والتبشير بأن أهل نجد سيموتون من الجوع إن تقسمت – هذا كلامه نصًا في التسجيل الشهير في خيمة القذافي الذي كان آخر كلامه عن قطر :هذي آخرتها يا قطر هذي آخرة العيش والملح؟-..

معالي الشيخ يالبجاحتك! — عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز (@abdulrahman) August 10, 2020

وكان الأمير بن مساعد، المعروف بدفاعه الدائم عن بلاده وقادتها وسياستها في وجه الانتقادات القطرية، يشير لمكالمات هاتفية مسربة، منسوبة لمسؤولين قطريين، وبينهم حمد بن جاسم، والزعيم الليبي الراحل، معمر القذافي الذي لقي مصرعه في العام 2011.

وخلال تلك المكالمات، بدا بن جاسم ومسؤولين قطريين آخرين، ينسقون مع القذافي، أو يوافقونه الرأي حول ضرورة إثارة القلاقل والفوضى في المملكة، تمهيداً لتقسيمها، وقلب نظام الحكم فيها.

وكان بن جاسم قد تعرض لانتقادات جديدة قبل أيام، بعد سلسلة تغريدات، قال في بدايتها ”مما يؤسف له أن الأخبار والأحداث المتتالية التي تأتي من الشقيقة الكبرى لا تبعث على الطمأنينة تجاه مستقبل المنطقة والمملكة باعتبارها الكيان الأكبر فيها“.

مما يؤسف له أن الأخبار والأحداث المتتالية التي تأتي من الشقيقه الكبرى لا تبعث على الطمأنينة تجاه مستقبل المنطقة والمملكة باعتبارها الكيان الأكبر فيها. — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) August 9, 2020

كما قال بن جاسم في تغريداته ”وقد يقول البعض إنني أتحدث بشماتة، لكن هذا ليس من طبعي، إن أريد إلا النصح ما استطعت، والدعوة إلى التوقف عن المكابرة وعن نهج المغامرة الذي لا تحمد عواقبه دائما، كما علمتنا عِبَرُ التاريخ، ومرة أخرى فإني أنصح بإغلاق ملف خاشقجي وملف الجبري فخطوة كهذه لا تعتبر هزيمه بل هي تصحيح لمسار خطير“.