أدلة جديدة ترفع سقف التفاؤل بإعادة محاكمة خالد الدوسري

حصل المحامي السعودي، سعود متعب بن قويد، على أدلة جديدة يعول عليها في إعادة محاكمة موكله المسجون في الولايات المتحدة الأمريكية منذ نحو عشر سنوات، خالد الدوسري، بتهمة السعي لحيازة أسلحة دمار شامل.

وقال القائمون على حساب ”المعتقل خالد الدوسري“ في تويتر، ”‏فريق الدفاع عن أبننا خالد يحصل على أدلة مفصلية ترفع سقف التفاؤل وتضاف لملف القضية وتزيد من فرصة إعادة محاكمة ابننا ولله الحمد والفضل“.

وتفاعل المحامي بن قويد مع تلك التغريدة وأعاد نشرها عبر حسابه الشخصي في تويتر، دون أن يكشف مزيدا من التفاصيل عن مصدر أدلته الجديدة وطبيعتها ومدى تأثيرها على قضية موكله الدوسري.

فريق الدفاع عن أبننا خالد يحصل على أدلة مفصلية ترفع سقف التفاؤل وتضاف لملف القضية وتزيد من فرصة أعادة محاكمة أبننا ولله الحمد والفضل😭🙏❤️@SaudBinQwaid

#المعتقل_خالد_الدوسري

– pic.twitter.com/HTPgeck2Bc — المعتقل خالد الدوسري (@5haledaldosari) August 7, 2020

ويعيد التقدم الجدبد في القضية، الأمل لكثير من المتعاطفين مع الطالب الجامعي السابق الذي انتهى به الحال سجيناً في الولايات المتحدة، ويعتقد كثير من مواطنيه أنه بريء، ويواجه حكماً بالسجن المؤبد.

وتقول شبكة ”سي إن إن“ الأمريكية: إن المبتعث السعودي تم اعتقاله على خلفية ”تهمة واحدة تتعلق بمحاولة استخدام سلاح دمار شامل، حيث كان يُشتبه بأنه كان يسعى للحصول على مواد كيماوية لصنع قنبلة، ورجحت السلطات الأمريكية أنه كان يسعى لاستهداف منزل الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش، في دالاس، ومحطات للطاقة النووية وجسور ضخمة“.

لكن تقارير إعلامية أخرى عن قضية الدوسري، الذي قدم للولايات المتحدة عام 2008 لدراسة الهندسة الكيميائية لصالح شركة ”سابك“ السعودية الحكومية العملاقة للبتروكيماويات، تقول إنه طلب كمية من المواد الكيميائية عبر شركة شحن مرخصة؛ لنقلها إليه لأغراض البحث والدراسة والقيام بتجارب تصب في صميم تخصصه، لكن تم اعتقاله منذ ذلك الحين.