إصابة الأمير السعودي وليد بن بدر بن سعود بفيروس كورونا

أعلن أصدقاء وأقارب للأمير السعودي المعروف، الوليد بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز، عضو شرف نادي النصر لكرة القدم، مساء الخميس، إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ونشر الكاتب السعودي، ناصر الحميدي، صورة للأمير بدر، وكتب في تعليق عليها عبر تويتر: ”يرقد الآن على السرير الأبيض صاحب السمو الملكي الأمير وليد بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود بسبب كورونا أسأل الله تعالى أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما ويلبسه الصحة ويجمع له بين الأجر والعافية“.

يرقد الآن على السرير الأبيض صاحب السمو الملكي الأمير الأمير وليد بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز ال سعود@Waleed_binBader بسبب كورونا

اسأل الله تعالى أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما ويلبسة الصحة ويجمع له بين الأجر والعافية pic.twitter.com/jj7Kj7F37Z — نـاصـر الـحميـدي (@alhamidi_nasser) August 6, 2020

كما أكد الحساب الرسمي للملك السعودي الراحل، سعود بن عبدالعزيز، إصابة الحفيد بدر بفيروس كورونا، وكتب المشرفون على الحساب في إحدى التغريدات: ”اللهم إشف وعافي الأمير وليد بن بدر بن سعود … واحفظه يارب“.

اللهم إشفي وعافي الأمير وليد بن بدر بن سعود … وإحفظه يارب . https://t.co/WKFFGlorOd — الملك سعود (@kingsaud) August 6, 2020

ووجد الإعلان عن إصابة الأمير بدر بفيروس كورونا، صدى واسعا لدى جمهور فريق النصر الذي يتمتع بشعبية كبيرة في العاصمة الرياض بجانب خصمه التقليدي الهلال.

وشغل الأمير الوليد بن بدر في السابق، منصب نائب رئيس مجلس إدارة نادي النصر، ورئيس الاتحاد السعودي للعبة المبارزة وعضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم.