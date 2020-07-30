خالد بن سلمان يدعو إلى الاتزام بآلية تسريع اتفاق الرياض

دعا نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، خلال لقائه وفدا يمنيا، إلى الالتزام بآلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض، والتي قدمتها المملكة مؤخرا للحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

واستقبل الأمير خالد بن سلمان، في الرياض، مساء الخميس، رئيس مجلس النواب اليمني سلطان البركاني، وأعضاء هيئة رئاسة المجلس، ومستشاري الرئيس اليمني، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وعبر بن سلمان عن ”تقدير المملكة للدور الإيجابي الذي قام به رئيس اليمن وحكومته والمجلس الانتقالي الجنوبي، والدور البناء والمثمر الذي قام به رئيس مجلس النواب اليمني، وأعضاء هيئة رئاسة المجلس، ومستشارو رئيس الجمهورية اليمنية، لدعم الجهود التي أدت إلى التوصل إلى آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض والبدء في تنفيذها“.

ودعا إلى ”الالتزام بما تم الاتفاق عليه“، مؤكدا أن ”تجاوبهم كان إدراكا منهم بالمسؤولية الوطنية التي نستشعرها ونثمنها لهم“.

وأكد ”حرص قيادة المملكة على الشعب اليمني الشقيق وحكومته ودعمه في كل المجالات“.

من جانبهم، قدم أعضاء الوفد اليمني ”الشكر والتقدير لقيادة المملكة على ما توليه من عناية واهتمام باليمن ودعم لحكومته الشرعية والشعب اليمني“.