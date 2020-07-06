نايفكو ينشر صورة تؤكد هوية الحساب القطري "طيار ركن"

حظي المغرد السعودي البارز والمعروف باسم ”نايفكو“ بمزيد من التأييد مع استمراره في كشف الدلائل على هوية الحساب المستعار باسم ”طيار ركن“، والذي تأكد أنه حساب قطري تخفى منذ سنوات؛ لتضليل عشرات آلاف المتابعين السعوديين في موقع التدوين المختصر.

ونشر نايفكو، صورة تظهر تباهي صاحب حساب ”طيار ركن“ قبل سنوات بسيارته القطرية قائلا: ”السيارة التي صور طبلونها طيار ركن يوم الأحد الماضي، لإثبات أنه سعودي، هذي لوحتها، تقدر تنكر ياغالي؟ @MBS_MBSKSA اذا تقدر تنكر .. وريني شجاعتك، جرّب #حكاية_طيار_ركن”.

السيارة التي صور طبلونها طيار ركن يوم الأحد الماضي لإثبات انه سعودي، هذي لوحتها، تقدر تنكر ياغالي؟ @MBS_MBSKSA

اذا تقدر تنكر .. وريني شجاعتك، جرّب

#حكاية_طيار_ركن pic.twitter.com/dClzedpEEe — Naif Hadi نايفكو (@naifco) July 5, 2020

وعقب هذه الصورة، بدأت حملة نايفكو، لكشف حقيقة ”طيار ركن“ تلقى مزيدا من التأييد.

وكتب عبدالله الحربي : ”اعترف اني انخدعت ب #حكاية_طيار_ركن واكيد في كثيرين مثلي لكن الجميل اني تعلمت درس حيفيدني في حياتي قبل توتير شكرا من القلب @naifco”

اعترف اني انخدعت ب #حكاية_طيار_ركن واكيد في كثيرين مثلي لكن الجميل اني تعلمت درس حيفيدني في حياتي قبل توتير شكرا من القلب @naifco 🌹 — Abdullah Alharbi (@mramh81) July 5, 2020

وعلق حساب موجز الأخبار، الذي يعد واحدا من أهم الحسابات السعودية في موقع تويتر وأكثرها تأثيرا: ”

@naifco صراحة ،، أنت كفووو أختلف معك في بعض الأفكار و أتفق في البعض الآخر و لكن يجمعنا حب الوطن ،، العمل الذي تقوم فيه بفضح الخلايا المندسة عمل جبار و لك التقدير و الدعم. ”

@naifco صراحة ،،

أنت كفووو

أختلف معك في بعض الأفكار و أتفق في البعض الآخر

و لكن يجمعنا حب الوطن

،،

العمل الذي تقوم فيه بفضح الخلايا المندسة عمل جبار و لك التقدير و الدعم

🌹🙏🏻 — معالي / موجز الأخبار 🇸🇦 (@KSA24) July 5, 2020

وعمل حساب طيار ركن، منذ سنوات، على محاولة تضليل آلاف السعوديين بنشر دعاية غير مباشرة تستهدف الوقيعة بين المملكة والإمارات، وتلك إستراتيجية تتبناها قطر وإعلامها بشكل واضح منذ سنوات عديدة بحسب محللين.