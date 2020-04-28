السديس يكشف عن موعد عودة صلاة الجماعة والطواف في الحرمين الشريفين

قال الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ عبدالرحمن السديس، إن العودة للصلاة والطواف والسعي في الحرمين الشريفين ستكون في غضون أيام بعد نحو شهرين على إغلاقهما بسبب فيرو كورونا.

وكان السديس يتحدث عن آخر الإجراءات الاحترازية التي تم اتباعها في الحرم المكي المقدس عندما قال "أبشر واطمئن إنها إن شاء الله أيام وتنكشف الغمة عن هذه الأمة ونعود الى الحرمين للطواف وللسعي وللصلاة في الروضة الشريفة والسلام على المصطفى عليه الصلاة والسلام وتعود الأمور كما كانت".

ولم يكشف السديس في حديثه الذي نشره حساب رئاسة شؤون الحرمين على "سناب شات" مساء الثلاثاء عما إذا كانت هناك شروط على من سيسمح لهم بدخول الحرمين، كالسن مثلاً، كما لم يوضح إن كان سيُسمح بأداء العمرة للراغبين.

ونشر حساب الرئاسة مشاهد لأداء صلاة المغرب في الحرم المكي، حيث ظهرت صفوف تباعد فيها المصلون عن بعضهم، وجميعهم من رجال الأمن والعاملين في الحرم المكي المغلق أمام عامة الناس.

وأغلقت السعودية الحرمين الشريفين منذ بدايات مارس/آذار الماضي بعد أن أوقفت العمرة أيضاً، وأغلقت جميع مساجد البلاد فيما بعد، لمنع الاختلاط وتقليل فرص العدوى بفيروس كورونا سريع الانتشار.

ورغم إجراءات مواجهة الفيروس، مثل تعليق السفر وإغلاق المدن، وفرض حظر تجول، أبقت السعودية على الحرمين الشريفين مفتوحين، حيث تقام بهما الصلوات الخمس وصلاة الجمعة بحضور محدود من العاملين في الحرمين ورجال الأمن.

وجرى في الفترة الماضية تكثيف إجراءات التعقيم والنظافة، وتركيب كاميرات حرارية لفحص الداخلين إلى المسجدين الشريفين، وسط ترقب من مئات ملايين المسلمين في جميع أنحاء العالم لفتح قبلة الصلاة ومسجد الرسول عليه الصلاة والسلام أما الجميع مجدداً بعد إغلاق غير معهود.