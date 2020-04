السديس يكشف عن موعد عودة صلاة الجماعة والطواف في الحرمين الشريفين

View this post on Instagram

قال الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ عبدالرحمن السديس، إن العودة للصلاة والطواف والسعي في الحرمين الشريفين ستكون في غضون أيام، وذلك بعد نحو شهرين على إغلاقهما بسبب فيرو كورونا #إرم_نيوز #اخبار #جديد #لايك #تفاعل #فيديو #فيديوهات #خليك_بالبيت #كوفيد_19 #كورونا #رمضان #رمضان_كريم #الحرم_المكي #الكعبة_المشرفة #مكة_المكرمة #السعودية #السديس #ksa #covid19 #coronairus #trend #news #video #stay_home