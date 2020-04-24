نشر أسرار الحياة الخاصة لحارس ملوك السعودية الراحل عبدالعزيز الفغم بعد أشهر على مقتله (فيديو)

نشر برنامج تلفزيوني سعودي، يُعنى بالحياة الخاصة للشخصيات المؤثرة والناجحة، تفاصيل وأسرارًا عن الحياة الشخصية، للواء السعودي الراحل، عبدالعزيز الفغم، الذي لقي مصرعه قبل نحو 6 أشهر بعد سنوات من عمله كحارس شخصي للملك سلمان بن عبدالعزيز ومن قبله لأخيه الملك الراحل عبدالله.

وخصص برنامج "اللقاء" الذي تعرضه قناة "إم بي سي"، حلقة الموسم الجديد الأولى للحديث عن "الفغم" الذي كان يحظى بشعبية كبيرة بين مواطنيه الذين اعتادوا رؤيته ملاصقًا للملك سلمان ومن قبله الملك عبدالله، قبل أن تصدمهم حادثة موته المفاجئة.

هذا ما كان يردده عبد العزيز الفغم رحمه الله أثناء الهرولة#اللقاء_عن_عبدالعزيز_الفغم@Mofeed_n @mbc1 لمشاهدة ملخص الحلقة الأولى من حياة #عبد_العزيز_الفغم رحمه الله

وجميع ملخصات الحلقات قبل بثها شاهدوها في قناة البرنامج على سناب تشاتhttps://t.co/JN8aOcXFrA pic.twitter.com/rq0D9caKLn — اللقاء من الصفر (@MinAlsefer) April 24, 2020

رحلة القائد عبد العزيز الفغم ليصبح حارسا للملوك@Mofeed_n@mbc1 لمشاهدة ملخص الحلقة الأولى من حياة #عبد_العزيز_الفغم رحمه الله

وجميع ملخصات الحلقات قبل بثها شاهدوها في قناة البرنامج على سناب تشاتhttps://t.co/4iuGMRb4XK#اللقاء_عن_عبدالعزيز_الفغم pic.twitter.com/pluSYUVvh3 — اللقاء من الصفر (@MinAlsefer) April 24, 2020

وقُتل اللواء "الفغم" في نهاية أيلول/سبتمبر الماضي، عندما كان في زيارة لصديق له في مدينة جدة، حيث هاجمه صديق آخر يدعى ممدوح بن مشعل آل علي، إثر خلاف بينهما، ليُقتل الجاني لاحقًا في مواجهة مع الشرطة التي طوقت المنزل مسرح الجريمة، وفق ما أعلنته السلطات السعودية.

في طفولة الفغم جميع الشواهد تدل على أنه سيصبح قائداً يوماً ما@Mofeed_n@mbc1 لمشاهدة ملخص الحلقة الأولى من حياة #عبد_العزيز_الفغم رحمه الله

وجميع ملخصات الحلقات قبل بثها شاهدوها في قناة البرنامج على سناب تشاتhttps://t.co/4iuGMRb4XK#اللقاء_عن_عبدالعزيز_الفغم pic.twitter.com/u5U0B5YJO5 — اللقاء من الصفر (@MinAlsefer) April 24, 2020

عبد العزيز الفغم في عيون أحبائه@Mofeed_n@mbc1 لمشاهدة ملخص الحلقة الأولى من حياة #عبد_العزيز_الفغم رحمه الله

وجميع ملخصات الحلقات قبل بثها شاهدوها في قناة البرنامج على سناب تشاتhttps://t.co/ewrcTf75sP#اللقاء_عن_عبدالعزيز_الفغم pic.twitter.com/st5WfC2qTN — اللقاء من الصفر (@MinAlsefer) April 24, 2020

وطغت تفاصيل الحادثة، وأسبابها، وتبعاتها، على المشهد آنذاك، بينما نعى عدد كبير من السعوديين بمن فيهم كبار قادة البلاد، اللواء الراحل الذي ظلت حياته الشخصية بعيدة عن الأضواء قبل أن يُسلط برنامج "اللقاء" الضوء عليها.

إصرار الفغم وتفانيه وقصة مقولته الشهيرة "والله لن أخرج إلا إذا شالوني شيل"@Mofeed_n@mbc1 لمشاهدة ملخص الحلقة الأولى من حياة #عبد_العزيز_الفغم رحمه الله

وجميع ملخصات الحلقات قبل بثها شاهدوها في قناة البرنامج على سناب تشاتhttps://t.co/zbdhiu8jXg#اللقاء_عن_عبدالعزيز_الفغم pic.twitter.com/5fd8NDnIM3 — اللقاء من الصفر (@MinAlsefer) April 24, 2020

كانت الأقدار تعدّ عبد العزيز للدور الاستثنائي كأنه رجلها@Mofeed_n@mbc1 لمشاهدة ملخص الحلقة الأولى من حياة #عبد_العزيز_الفغم رحمه الله

وجميع ملخصات الحلقات قبل بثها شاهدوها في قناة البرنامج على سناب تشاتhttps://t.co/4iuGMRb4XK#اللقاء_عن_عبدالعزيز_الفغم pic.twitter.com/gWraFwJ2Bm — اللقاء من الصفر (@MinAlsefer) April 24, 2020

وفي اللقاء الذي تم بث الجزء الأول منه فقط، على أن يتم بث الجزء الثاني يوم غدٍ السبت، يروي بعض أفراد عائلة اللواء الفغم، وأقارب له، ومعلمون سابقون درَّسوه، وزملاء في القطاع الأمني الذي أمضى جلّ حياته فيه، الكثير من المواقف والمعلومات الشخصية عن الراحل.

طفولة الفغم جمعت الحزم بالدعابة وسر 500 ريال حصل عليها في خامس ابتدائي@Mofeed_n@mbc1 لمشاهدة ملخص الحلقة الأولى من حياة #عبد_العزيز_الفغم رحمه الله

وجميع ملخصات الحلقات قبل بثها شاهدوها في قناة البرنامج على سناب تشاتhttps://t.co/q8zU0LDaFb#اللقاء_عن_عبدالعزيز_الفغم pic.twitter.com/USFkgbCmkF — اللقاء من الصفر (@MinAlsefer) April 24, 2020

والفغم من مواليد العام 1973، وهو واحد من 6 أبناء لوالده، وبدأ حياته العسكرية في صفوف كلية الملك خالد العسكرية، وتخرج فيها بتفوق قاده إلى كتيبة الأمن الخاصة التي كانت مسؤولة عن حماية رئيس الحرس الوطني آنذاك، وهو الأمير عبدالله بن عبدالعزيز الذي أصبح لاحقًا ملك البلاد قبل أن يرحل في العام 2015 ويخلفه أخوه الملك الحالي سلمان.

وقال ضيوف البرنامج، وبينهم ضباط رفيعو المستوى، إن"الفغم" تدرج في الرتب العسكرية من ملازم صعودًا حتى رتبة لواء التي قضى وهو يحملها، وقد أدى خلال مشواره العسكري مهام حساسة وبالغة الأهمية، ولفت نجاحه فيها أنظار قادته، قبل أن يقرر الملك عبدالله تعيينه حارسًا شخصيًا له.

كما نشر مقدم البرنامج، الإعلامي السعودي، مفيد النويصر، صورًا ومقاطع فيديو، لمراحل مختلفة من حياة اللواء الراحل، والكثير منها يُنشر للمرة الأولى، ويظهر في بعضها برفقة العديد من أفراد عائلته وزملائه.

ومن المتوقع أن يحظى الجزء الثاني من البرنامج، بمتابعة لافتة شأن الجزء الأول الذي استقطب مشاهدين كثيرين أرادوا أن يعرفوا جانبًا غير معروف عن حياة واحد من أشهر الحراس الشخصيين في العالم.

فقد عاصر اللواء "الفغم"، ملكين في دولة تعد قبلة العالم الإسلامي، وأكبر مصدر للنفط في العالم، وذات ثقل سياسي، واقتصادي، إقليمي، وعالمي، ورافق قادتها في لقاءات واجتماعات مع كبار قادة وزعماء العالم.