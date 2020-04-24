السعودية تلغي الجلد في العقوبات التعزيرية

قررت الهيئة العامة بالمحكمة العليا في السعودية، بناء على أمر ملكي، إلغاء أحكام الجلد في العقوبات التعزيرية، والاكتفاء بعقوبة السجن والغرامة والعقوبات البديلة وفق الأنظمة.

جاء ذلك في تعميم متداول نشره محامون وقانونيون سعوديون.

وكتب حساب مبادئ القضاء في تويتر: "صدور قرار الهيئة العامة بالمحكمة العليا برقم ٤٠/ م بتاريخ ٢٤/ ٦/ ١٤٤١هـ، بناء على الأمر الملكي رقم ٢٥٦٣٤ وتاريخ ٢٠/ ٤/ ١٤٤١هـ، بعدم إصدار أحكام بالجلد في العقوبات التعزيرية، والاكتفاء بعقوبة السجن والغرامة والعقوبات البديلة وفق الأنظمة".

صدور قرار الهيئة العامة بالمحكمة العليا برقم ٤٠/ م بتاريخ ٢٤/ ٦/ ١٤٤١هـ، بناء على الأمر الملكي رقم ٢٥٦٣٤ وتاريخ ٢٠/ ٤/ ١٤٤١هـ، بعدم إصدار أحكام بالجلد في العقوبات التعزيرية، والاكتفاء بعقوبة السجن والغرامة والعقوبات البديلة وفق الأنظمة. — مبادئ القضاء (@mabadea2) April 23, 2020

وقال الكاتب السعودي خالد العضاض في تغريدة إن إلغاء إصدار أحكام بالجلد في العقوبات التعزيرية، والاكتفاء بعقوبة السجن أو الغرامات المالية أو العقوبات البديلة، خطوة واسعة نحو أنسنة القضاء.

إلغاء إصدار أحكام بالجلد في العقوبات التعزيرية ..

والاكتفاء

بعقوبة السجن

أو الغرامات المالية

أو العقوبات البديلة .. خطوة واسعة نحز أنسنة القضاء .. يتبقى لنا مشروع تقنين أحكام القضاء

لتنتهي الأحكام التي تختلف من قاضي لأخر في واقعة واحدة. — خـ ـا لـ ـد ا لـ ـعـ ـضـ ـا ض (@KhalidAladdad) April 24, 2020

وأوضح القانوني السعودي عزيز الهوتي أن القرار إلغاء حكم الجلد من نظام العقوبات التعزيرية فقط، أما العقوبات الحدية ما زال الحكم بالجلد قائما.

توضيح:تم الغاء حكم الجلد من نظام العقوبات تعزيرية(فقط)اما العقوبات الحديه لازال الحكم بالجلد قائم..#معلومة_قانونية https://t.co/LPcJO4AV9j — Azizz Alhouti (@azizzmoh) April 23, 2020

وقالت لطيفة الشعلان عضو مجلس الشورى السعودي إن إلزام المحاكم بعدم إصدار أحكام بالجلد في العقوبات التعزيرية، والاكتفاء بالسجن والغرامة والعقوبات البديلة وفق الأنظمة، إصلاح مهم يستحق التقدير والإشادة.