الجمعة أول أيام رمضان في السعودية والإمارات

أعلنت السلطات في المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، مساء اليوم الخميس، أن يوم غد الجمعة هو أول أيام شهر رمضان المبارك، وذلك بعد رؤية الهلال.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، بيانا للديوان الملكي، جاء فيه أن المحكمة العليا في البلاد قررت "أن غدا الجمعة 1/9/1441هـ حسب تقويم أم القرى الموافق 24 / 4 / 2020 هو غرة شهر رمضان المبارك لهذا العام".

وأضاف البيان: "عقدت دائرة الأهلة في المحكمة العليا جلسة مساء هذا اليوم، للنظر وذلك فيما يردها من المحاكم والمراصد حول ترائي هلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1441هـ، وبعد الاطلاع على ما وردها والنظر فيه وتأمله فقد ثبت بشهادة عدد من الشهود العدول رؤية هلال شهر رمضان المبارك هذه الليلة في عدد من المحافظات والمراكز".

بدورها قالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، إن اللجنة المكلفة بتحري هلال شهر رمضان المبارك في البلاد، أعلنت أن غدا الجمعة الموافق 24 أبريل 2020 هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

كما أعلنت السلطات في كل من الكويت وقطر أن يوم غد الجمعة هو أول أيام شهر رمضان المبارك، بعد ثبوت رؤية الهلال في الدولتين.