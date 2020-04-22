حرس الحدود السعودي يخلي بحارًا أوكرانيًا إلى مستشفى في جازان

أخلت قوات حرس الحدود في السعودية، يوم الأربعاء، بحارًا أوكراني الجنسية يبلغ من العمر 35 عامًا، ويعاني من مشكلات صحية بالكلى، إلى مستشفى الحياة الطبي في مدينة جازان.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" عن المتحدث الرسمي لحرس الحدود، مسفر بن غنام القريني قوله:"في إطار تنفيذ المملكة الاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ البحريين للعام 1979م، واستمرارًا في أداء المهام الإنسانية لأعمال البحث والإنقاذ، التي يقدمها رجال حرس الحدود السعودي، تلقى مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة ( JMRCC ) اتصالًا من الشركة المشغلة للسفينة ( MV Sterling Palm)، حاملة علم جمهورية منغوليا، يفيد بوجود حالة مرضية لأحد طاقهما، وهو بحار أوكراني يبلغ من العمر 35 عامًا، يعاني من مشكلات صحية بالكلى، وليس لديه أية أعراض أو اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا المستجد، ويحتاج إلى إخلاء طبي".

وبين القريني أن مركز تنسيق البحث والإنقاذ في جدة JMRCC تولى إدارة الحدث، وتحديد موقع السفينة، حيث يقع على بعد (88) ميلًا بحريًا، شمال غرب جزيرة فرسان، لافتًا إلى أنه ومن خلال التنسيق لتطبيق بنود الخطة الوطنية لمواجهة الكوارث البحرية في مياه السعودية المعمول بها في مثل هذه الحالات، تم التواصل من قبل مركز التنسيق مع كابتن السفينة، وتحديد نقطة التقاء، وإبلاغه التوجه إليها، وقد اتخذت الإجراءات الاحترازية بشأن فايروس كورونا المستجد.

وأشار إلى أن سفينة حرس الحدود (فرسان)، وصلت، صباح يوم الأربعاء، إلى جازان، وجرى نقل المريض، إلى مستشفى الحياة الطبي في جازان وحالته مستقرة، مبينًا أن العملية تمت مع اتخاذ جميع التدابير والاحترازات الطبية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.