ضمن قيود محددة.. الملك سلمان يوافق على إقامة صلاة التراويح بالحرمين الشريفين

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قالت رئاسة شؤون الحرمين فجر اليوم الأربعاء إن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أصدر موافقته على إقامة صلاة التراويح بالحرمين الشريفين وتخفيفها إلى خمس تسليمات. وتضمنت الموافقة الملكية استمرار تعليق دخول المصلين وذلك لمنع انتشار فيروس كورونا، بحسب بيان أصدرته رئاسة شؤون الحرمين بهذا الخصوص. وكان الشيخ عبدالرحمن السديس، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، قد بين أن إقامة صلاة التراويح في الحرمين الشريفين، لهذا العام ستكون بدون مصلين، في ظل جائحة كورونا. وأوضح الشيخ السديس أن صلاة التراويح ستكون بـ 5 تسليمات فقط. وقالت رئاسة شؤون الحرمين إنه وفقًا للإجراءات الاحترازية سيتم تعليق الاعتكاف في الحرمين