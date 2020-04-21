السعودية تدعو لتحري هلال رمضان الخميس

دعت المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، إلى تحري هلال شهر رمضان، يوم الخميس، في الـ30 من شعبان، وفق وكالة الأنباء السعودية (واس).

كما دعت من يرى هلال شهر رمضان بالعين المجردة أو المناظير، إبلاغ أقرب محكمة إليه.

وجاء في بيان المحكمة العليا: "نظرا إلى ما تضمنه قرار المحكمة العليا رقم 131 هـ وتاريخ 1 / 8 / 1441هـ، من أنه لم يثبت دخول شهر شعبان مساء يوم الثلاثاء التاسع والعشرين من شهر رجب 1441هـ رغم ترائيه؛ فإن المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك، مساء يوم الخميس، الموافق للثلاثين من شهر شعبان حسب تقويم أم القرى، التاسع والعشرين من شهر شعبان حسب قرار المحكمة العليا المنوه عنه".

وأضاف البيان: "ترجو المحكمة العليا ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة".