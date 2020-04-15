السعودية .. قبيلة الحويطات تستنكر ما قام به عبدالرحيم الحويطي

أصدر شيخ قبائل الحويطات، اليوم الأربعاء، بيانا استنكر خلاله ما قام به المطلوب الذي قضى على يد الأمن السعودي عبدالرحيم الحويطي، من تصرف في قرية الخريبة.

وأعرب الشيخ القبلي عون عبدالله أبو طقيقة، في بيان نشرته صحيفة "سبق" المحلية، عن "استنكاره لما قام به المدعو عبدالرحيم الحويطي من تصرف في قرية الخريبة".

وأكد شيخ الحويطات أن "عبد الرحيم لا يمثل إلا نفسه"، مشددا على أنه "تصرف فردي لا يمثل قبيلة الحويطات".

وقال: "إن قبيلة الحويطات بشيوخها وأعيانها وأبنائها تستنكر هذا التصرف، والذي لا يزيدنا إلا تماسكاً مع قيادتنا الرشيدة"، مضيفا: "نحن مع مشاريعنا التي فرح بها أبناء المنطقة، واستبشرنا بها الخير كله، وأدام الله علينا الأمن والأمان في ظل حكومتنا الرشيدة".

وقال بيان لرئاسة أمن الدولة نشرته وكالة "واس" الرسمية إن المطلوب عبدالرحيم الحويطي قُتل برصاص الأمن، بعد رفضه الامتثال لأوامر تسليم نفسه، وإطلاقه النار صوب رجال الأمن.

وكان المطلوب- بحسب البيان- متحصناً في أعلى المبنى خلف سواتر عبارة عن أكياس رملية، ولم يستجب لكل الدعوات التي وجهت له بتسليم نفسه من قبل رجال الأمن ومن أحد أشقائه.

ونتيجة لاستمراره في إطلاق النار وإلقاء زجاجات حارقة (مولوتوف) اقتضى الموقف التعامل معه لتحييد خطره، ما نتج عنه وفاته وإصابة اثنين من رجال الأمن اللذين جرى نقلهما إلى المستشفى في حينه، وحالتهما الصحية مستقرة.

وأكدت رئاسة أمن الدولة أنها ستتعامل بكل حزم مع من يحاول الإخلال بالأمن بأي شكل من الأشكال.