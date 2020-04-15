رئاسة أمن الدولة في السعودية تكشف تفاصيل مقتل المطلوب عبدالرحيم الحويطي‎

أوضحت رئاسة أمن الدولة في السعودية تفاصيل مقتل المطلوب عبدالرحيم الحويطي، الذي قتل الاثنين الماضي في منطقة تبوك.

وقال بيان لرئاسة أمن الدولة نشرته وكالة "واس" الرسمية إن المطلوب قتل برصاص الأمن، بعد رفضه الامتثال لأوامر تسليم نفسه، وإطلاقه النار صوب رجال الأمن.

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، كان المطلوب متحصناً في أعلى المبنى خلف سواتر عبارة عن أكياس رملية، ولم يستجب لكل الدعوات التي وجهت له بتسليم نفسه من قبل رجال الأمن ومن أحد أشقائه.

ونتيجة لاستمراره في إطلاق النار وإلقاء زجاجات حارقة (مولوتوف) اقتضى الموقف التعامل معه لتحييد خطره، ما نتج عنه وفاته وإصابة اثنين من رجال الأمن اللذين جرى نقلهما إلى المستشفى في حينه، وحالتهما الصحية مستقرة.

وعثر الأمن بعد بتفتيش الموقع على أسلحة منها رشاش،ومسدس، وبندقية، ساكتون هوائية، إضافة لـ ( 33 ) طلقة رشاش حية و ( 12 ) طلقة بندقية حية.

كما تم ضبط، صندوق بداخله ( 13 ) زجاجة حارقة.

وأكدت رئاسة أمن الدولة، بأنها ستتعامل بكل حزم مع من يحاول الإخلال بالأمن بأي شكل من الأشكال.