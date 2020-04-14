سعوديون يوضحون تفاصيل مقتل عبدالرحيم الحويطي في قرية الخريبة

تفاعلت أحداث قرية "الخريبة" التاريخية، الواقعة ضمن أراضي مشروع "نيوم" العملاق الذي تنفذه المملكة في شمال غرب البلاد على ساحل البحر الأحمر، بشكل تصاعدي، بعد أنباء عن مقتل أحد أفراد القرية على يد قوات الأمن.

ودشن ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي وسم "#الارهابي_عبدالرحيم_الحويطي"، وهو ذات الشخص الذي أعلن عن مقتله، والذي كان قد ظهر في مقطع مصور قبيلها بلحظات، يزعم فيه محاولة إخراجه من أرضه بالقوة، في الوقت الذي رد عليه أحد أفراد الأمن بأنه لم يكن ملزما منذ البداية بالتوقيع على الإخلاء.

وقال المغرد البارز إبراهيم المنيف معلقا على الأحداث: "أفضل شيء صار أن #الارهابي_عبدالرحيم_الحويطي صور الفيديو، وبذلك أثبت أن: رجال الأمن عاملوه باحترام ولا اقتحموا بيته أو انتهكوا حرمته، لدرجة انه طلع السطح وقام يصور ويتحاور معهم ويردون عليه باحترام، ثم نشر الفيديو.. والافضل ان الفيديو اثبت كذبه، لما الشرطي قال: (مافي أحد أجبرك توقع)".

افضل شيء صار ان #الارهابي_عبدالرحيم_الحويطي صور الفيديو، وبذلك أثبت أن:

رجال الأمن عاملوه باحترام ولا اقتحموا بيته أو انتهكوا حرمته، لدرجة انه طلع السطح وقام يصور ويتحاور معهم ويردون عليه باحترام، ثم نشر الفيديو

>والافضل ان الفيديو اثبت كذبه، لما الشرطي قال: (مافي أحد أجبرك توقع) — إبراهيم المنيف (@altamimi14) April 14, 2020

بدوره علق المغرد مشعل الخالدي على ما جاء في الفيديو قائلاً: "- اعترف بالتخطيط والاستعداد المسبق لرفع السلاح ضد الدولة - مشحون بالفكر المتطرف والدعاية السليبة - أقر بحصوله على تعويض عادل لكنه رفضه وحيدا من بين كل سكان القرية - لا يعترف بالسعودية كوطن ويتهم الدولة بالارهاب - بادر باطلاق النار فقتل دفاعا عن النفس".

- اعترف بالتخطيط والاستعداد المسبق لرفع السلاح ضد الدولة

- مشحون بالفكر المتطرف والدعاية السليبة

- أقر بحصوله على تعويض عادل لكنه رفضه وحيدا من بين كل سكان القرية

- لا يعترف بالسعودية كوطن ويتهم الدولة بالارهاب

- بادر باطلاق النار فقتل دفاعا عن النفس#الارهابي_عبدالرحيم_الحويطي https://t.co/hVj37e2I9a — مشعل الخالدي (@meshaluk) April 14, 2020

واعتبر المغرد عبدالله الجهيمي أن القتيل الحويطي تحدى الدولة، ولا يعترف بها ورفع السلاح على الأمن فكانت هذه نهايته، وقال: "مواطن تُريد الدولة نزع ملكية عقاره، وبتعويض مُجزٍ؛ للمصلحة العامة، لكنه يرفض ذلك مُتحديًا! الرجل لا يعترف بالسعودية كوطن له، وإنما قريته فقط هي الوطن! يقول في تسجيلاته: إنه لن يخرج من بيته، وإنه سيرفع السلاح على رجال الأمن ومن يطلب منه ذلك!!".

مواطن تُريد الدولة نزع ملكية عقاره، وبتعويض مُجزٍ؛ للمصلحة العامة، لكنه يرفض ذلك مُتحديًا! الرجل لا يعترف بالسعودية كوطن له، وإنما قريته فقط هي الوطن! يقول في تسجيلاته: أنه لن يخرج من بيته، وأنه سيرفع السلاح على رجال الأمن ومن يطلب منه ذلك!!#الارهابي_عبدالرحيم_الحويطي — عبدالله الجهيمي (@Juhaieeem) April 14, 2020

ورأى ناشطون أن الأسلوب الذي كان القتيل الحويطي يتحدث به في مقاطعه الأخيرة وطريقة الترويج لفكره المعادي للعلماء السعوديين وولاة الأمر هو فكر متطرف داعشي، بحسب وصفهم.

وقال الكاتب السعودي إبراهيم السليمان: "من شاهد المقاطع وتسلسلها بالتحريض والتأليب وذهابه لنزع الولاء والانتماء ورفض التعويض، ورفع واستخدام السلاح يتيقن أنه سيناريو تم إعداده في دهاليز قناة الجعيرة النتنة وتم تنفيذه بشراكة هذا المعتوه ..!! القاعدة الشرعية العامة: حق الجماعة مقدم على حق الشخص".

من شاهد المقاطع وتسلسلها بالتحريض والتأليب وذهابه لنزع الولاء والانتماء ورفض التعويض ورفع واستخدام السلاح يتيقن أنه سيناريو تم اعداده في دهاليز قناة الجعيرة النتنة وتم تنفيذه بشراكة هذا المعتوه ..!! القاعدة الشرعية العامة:

حق الجماعة مقدم على حق الشخص#الارهابي_عبدالرحيم_الحويطي — إبراهيم السليمان🇸🇦 (@70sul) April 14, 2020

وفي هذا الجانب أيضاً قال المغرد محمد المالكي: "كل المقاطع التي قام بتصويرها تقطع الطريق على أي متربص أو متعاطف مع #الارهابي_عبدالرحيم_الحويطي ليس في ذمته بيعة أو ولاء للدولة ولا يعترف بوطنه وقدح في علمائنا ما اقول الا الحمد لله ان ما صوره ونشره سوف تكون شاهده عليه في الدنيا وفي الاخره".

كل المقاطع التي قام بتصويرها تقطع الطريق عل اَي متربص او متعاطف مع #الارهابي_عبدالرحيم_الحويطي ليس في ذمته بيعه او ولاء للدوله ولا يعترف بوطنه 🇸🇦وقدح في علمائنا ما اقول الا الحمد لله ان ما صوره ونشره سوف تكون شاهده عليه في الدنيا وفي الاخره . — Mohammed al malki (@asmi4544) April 14, 2020

وذهب مغرد باسم حساب "مادركس" إلى أن الموضوع قد يكون مخططاً له من جهة جماعة "الإخوان" من جهات غير صاحب المقطع، وقال: "شخص جاهل مايفهم كيف يفتح قناه باليوتيوب قبل مقتله بكم يوم تتكلم عن الترحيل وينزل مقاطع فيها منها للاخواني محمد مرسي وغيره الموضوع مخطط له 100٪".

شخص جاهل مايفهم كيف يفتح قناه باليوتيوب قبل مقتله بكم يوم تتكلم عن الترحيل وينزل مقاطع فيها منها للاخواني محمد مرسي وغيره

الموضوع مخطط له100٪ #الارهابي_عبدالرحيم_الحويطي pic.twitter.com/atimXblRBF — Radix (@RadixBan) April 14, 2020

وتنسجم تلك الفكرة، بحسب ناشطين، مع ترويج وسم آخر بعنوان " #استشهاد_عبدالرحيم_الحويطي" شهد مشاركات وتعليقات من ناشطين قطريين وغيرهم حاولوا تشويه صورة المملكة، ودفعوا باتجاه أنها تهجر مواطنيها من قراهم ومنازلهم.

ورد المغرد خالد العطوي على سياسي قطري غرد في الاتجاه المعادي للمملكة، قائلاً: "المصلحه العامة اقوى بكثير من المصلحة الخاصه دولتنا الله يعزها اعطته فيلا و 500 الف كاش مقابل خروجه من المنزل بس اتوقع عبدالرحيم الحويطي متأثر مع المنافقين الذين يكنون الحقد على النظام السعودي (( الويل لهم من كان فيه ثغرت حقد على السعوديه )) وفي الاخير الله يرحمه ويغفر له".

المصلحه العامة اقوى بكثير من المصلحة الخاصه

دولتنا الله يعزها اعطته فيلا و 500 الف كاش مقابل خروجه من المنزل بس اتوقع عبدالرحيم الحويطي متئثر مع المنافقين الذين يكنون الحقد على النظام السعودي (( الويل لهم من كان فيه ثغرت حقد على السعوديه ))

وفي الاخير الله يرحمه ويغفر له — خالد العطوي (@katawi31) April 14, 2020

وطالب المغرد هايل بن فرحان الملحم وسائل الإعلام القطرية التي تهاجم عموم قبيلة الحويطات وتسيس الموضوع لصالح أغراض أخرى، بالتوقف عما وصفه بالنفاق والكذب.

وقال: "الحويطات قبيلة عريقة ولهم تاريخ منذو قديم الزمان ولهم معارك ضد العثمانيين ويشهدلهم بالشجاعة والاقدام اما بنسبة ل #الارهابي_عبدالرحيم_الحويطي فهو يمثل نفسة ولا يمثل قبيلته نرجو من قنوات العدوان والكذب والنفاق مثل قناة @AJArabic تكف يدها عنا".

الحويطات قبيلة عريقة ولهم تاريخ منذو قديم الزمان ولهم معارك ضد العثمانيين ويشهدلهم بالشجاعة والاقدام اما بنسبة ل #الارهابي_عبدالرحيم_الحويطي فهو يمثل نفسة ولا يمثل قبيلته نرجو من قنوات العدوان والكذب والنفاق مثل قناة @AJArabic تكف يدها عنا — هايل بن فرحان الملحم (@haiellll) April 14, 2020

يذكر أن الشيخ عليان الزمهري الحويطي، أحد شيوخ قبيلة الحويطات، التي ينتمي لها القتيل، كان قد أكد اليوم في تصريح، أوردته صحيفة "سبق" السعودية أن "هذه القبيلة لا يمثلها فرد واحد"، مثمناً "الجهود التي تقدمها الدولة لحفظ حقوق المواطن، والنهوض بالسعودية بمصاف الدول الكبرى، والرعاية الأبوية لسكانها في جميع المناطق بالمجالات كافة، ومن ضمنها مشروع (نيوم) العملاق الذي سوف يدعم أبناء المنطقة من خلال الابتعاث الداخلي والخارجي في أرقى الجامعات لتهيئتهم؛ ليكونوا جزءا من هذا المشروع"، حسب قوله.

ويبدو أن القرية أو جزءا منها يقع ضمن أحد مخططات مشروع "نيوم" الذي كشفت عنه السعودية في العام 2017، حيث تقع منطقة المشروع، على مساحة 26,500 كم2، وتطل من الشمال والغرب على البحر الأحمر وخليج العقبة بطول 468 كم، ويحيط بها من الشرق جبال بارتفاع 2500 متر.