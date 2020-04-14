السعودية.. أول تعليق من شيخ بقبيلة الحويطات على الأحداث المرتبطة بمشروع نيوم

علَّق الشيخ عليان الزمهري الحويطي، أحد شيوخ قبيلة الحويطات، على أحداث قرية الخريبة التاريخية الواقعة ضمن أراضي مشروع "نيوم" العملاق الذي تنفذه المملكة في شمال غرب البلاد على ساحل البحر الأحمر.

ونقلت صحيفة سبق" المحلية عن الشيخ عليان، وهو شيخ "قبيلة الزماهرة من الحويطات، قوله إن "هذه القبيلة لا يمثلها فرد واحد"، في إشارة على مايبدو لما شهدته القرية يوم الاثنين بحسب معلومات غير رسمية تم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي حول مقتل أحد سكانها في اشتباك مع رجال أمن.

ووفقا لتلك المعلومات التي لا يمكن لـ "إرم نيوز" التثبت من صحتها، فإن رجلا رفض الامتثال لأوامر رجال الأمن بإخلاء منزله الواقع ضمن مشروع "نيوم" ضمن خطة تقوم على تعويض السكان، بحسب تغريدات ومقاطع فيديو تم تداولها في موقع تويتر.

وقال الشيخ عليان إنه يعبر "أصالة عن نفسه، ونيابة عن أبناء القبيلة، عن تجديد البيعة والولاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان آل سعود - حفظهما الله - على السمع والطاعة في المنشط والمكره، وأن حبهم لأرض السعودية من شمالها لجنوبها، ومن شرقها لغربها، وطاعتهم لولاة الأمر، ممتدة من الأجداد للأحفاد".

وأضاف أن "هذه القبيلة لا يمثلها فرد واحد، كما ثمَّن الجهود التي تقدمها الدولة تحت توجيهات القيادة الرشيدة لحفظ حقوق المواطن، والنهوض بالسعودية بمصاف الدول الكبرى، والرعاية الأبوية لسكانها في جميع المناطق بالمجالات كافة، ومن ضمنها مشروع (نيوم) العملاق الذي سوف يدعم أبناء المنطقة من خلال الابتعاث الداخلي والخارجي في أرقى الجامعات لتهيئتهم؛ ليكونوا جزءا من هذا المشروع".

وقال الشيخ عليان أيضا: "كما نشيد برؤية السعودية التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن. حفظ الله دولتنا وولاة أمرنا، وسدد خطاهم لكل ما هو خير".

ويبدو أن القرية أو جزء منها يقع ضمن أحد مخططات مشروع "نيوم" الذي كشفت عنه السعودية في العام 2017، حيث تقع منطقة المشروع، على مساحة 26,500 كم2، وتطل من الشمال والغرب على البحر الأحمر وخليج العقبة بطول 468 كم، ويحيط بها من الشرق جبال بارتفاع 2500 متر.

ولم تصدر إدارة المشروع، بيانا حول حقيقة الأحداث المتداولة في قرية خريبة، كما لم تتضح بعد تفاصيل مشروعها في القرية والذي أثير الحديث عنه بضع مرات منذ مطلع العام الجاري في مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن المقرر أن يركز مشروع "نيوم"، والذي يعني "المستقبل الجديد"، على تسعة قطاعات استثمارية متخصصة، هي مستقبل الطاقة والمياه ومستقبل التنقل ومستقبل التقنيات الحيوية ومستقبل الغذاء ومستقبل العلوم التقنية والرقمية ومستقبل التصنيع المتطور ومستقبل الإعلام والإنتاج الإعلامي ومستقبل الترفيه ومستقبل المعيشة الذي يمثل الركيزة الأساسية لباقي القطاعات.

وسيعمل مشروع "نيوم" الذي ستمتد أجزاء منه إلى الأردن ومصر في منطقة التقاء الدول الثلاث قرب البحر الأحمر، على جذب الاستثمارات الخاصة والاستثمارات والشراكات الحكومية، كما سيتم دعم المشروع بأكثر من 500 مليار دولار خلال الأعوام المقبلة من قبل السعودية، عبر صندوق الاستثمارات العامة الحكومي، بالإضافة إلى المستثمرين المحليين والعالميين.

وأصبح للمشروع السعودي مطار جديد، ومبان حكومية تستقبل اجتماعات مجلس الوزراء، ويقيم الملك سلمان بن عبدالعزيز هناك لقضاء إجازته الصيفية.

ويصف القائمون على نيوم، المشروع بأنه ”وجهة سياحية تم بناؤها بصورة جديدة كليا لجذب الحالمين ونخبة العقول حول العالم، حيث ستكون موطنا للقطاعات الجديدة وحاضنة لتقنيات المستقبل لتكون قوة اقتصادية عظمى ومركزا رائدا للاستثمارات العالمية“.