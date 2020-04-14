ترحيب سعودي واسع بنشر قوات الحرس الوطني في مكة المكرمة (فيديو)

قوبلت خطوة السعودية بنشر قوات من الحرس الوطني، يوم الاثنين، في مدينة مكة المكرمة، بترحيب واسع في المدينة المقدسة وعموم البلاد التي يعول أبناؤها على تلك القوات ذات المهام المتعددة في فرض تطبيق حظر التجول بالمدينة التي تعد ثاني أكبر بؤر فيروس كورونا المستجد بعد الرياض.

وفاق عدد الحالات المصابة بالفيروس الجديد في مكة، الألف حالة من أصل أقل من أربعة آلاف مصاب بكورونا في عموم البلاد، توفي منهم 15 شخصا في المدينة المقدسة من أصل 65 توفوا بالمرض في عموم البلاد.

ورغم إجراءات حظر التجول والإغلاق والتوقف شبه التام للحياة في المدينة، يقول كثير من السعوديين إن الأحياء التي يسكنها في الغالب وافدون أجانب من مختلف الجنسيات، تشهد عدم التزام بقرارات الحكومة لمواجهة الفيروس سريع العدوى.

ويسري في المدينة حظر تجول جزئي يستمر لمدة 15 ساعة يوميا، بحيث يتاح للسكان في ساعات رفع الحظر قضاء احتياجاتهم اليومية الضرورية من تموين ودواء في أضيق نطاق، لكن المملكة بدأت منذ مطلع الشهر الجاري بإغلاق تام لستة أحياء في المدينة وحظر كامل للتجول فيها.

ويقيم عدد كبير من الوافدين الأجانب في تلك الأحياء بالمدينة التي تهيمن الجبال والتضاريس الوعرة على جانب منها، وهي أحياء "أجياد ، والمصافي ، والمسفلة ، والحجون ، والنكاسة ، وحوش بكر".

وبدا السعوديون متفائلين بإعلان وزارة الحرس الوطني نشر قواتها في المدينة، وعبر موقع تويتر الذي يجمع الملايين منهم، قوبلت الخطوة بالتشجيع والإشادة بجانب الدعوة للسكان بالتزام حظر التجول بشكل طوعي وتجنب العقوبات مع انتشار عدد كبير من آليات ورجال الحرس الوطني في المدينة.

وقال الأمير السعودي، سطام بن خالد ال سعود، في تعليق على مقطع فيديو لرتل من قوات الحرس الوطني في مكة المكرمة "أبطالنا في قوات #الحرس_الوطني يشاركون الأن إخوانهم في القطاعات الأمنية في مدينة #مكة وذلك لتطبيق منع التجول في بعض أحيائها جهود جبارة يقومون بها هؤلاء الأبطال للحفاظ على صحة وسلامة المواطن والمقيم".

أبطالنا في قوات #الحرس_الوطني يشاركون الأن إخوانهم في القطاعات الأمنية في مدينة #مكة وذلك لتطبيق منع التجول في بعض أحيائها جهود جبارة يقومون بها هؤلاء الأبطال للحفاظ على صحة وسلامة المواطن والمقيم 🇸🇦💚🇸🇦💚🇸🇦 pic.twitter.com/bGvJMBoxIE — سطام بن خالد ال سعود (@sattam_al_saud) April 13, 2020

وأعرب محمد بن عبدالعزيز، وهو مغرد سعودي معروف في تويتر، عن مساندته للخطوة، وقال في تعليق له "نزول لواء كامل من #الحرس_الوطني اللي مكة الآن، كل الشكر لمقام وزارة الحرس الوطني وإمارة منطقة مكة المكرمة على التفاعل السريع لوضع حد لهذا الانفلات في هذه الأحياء العشوائية".

نزول لواء كامل من #الحرس_الوطني اللي مكة الآن 🇸🇦💚

كل الشكر 🙏🏼لمقام وزارة الحرس الوطني @sanggovsa وإمارة منطقة مكة المكرمة @makkahregion على التفاعل السريع لوضع حد لهذا الانفلات في هذه الأحياء العشوائية pic.twitter.com/heh28DTTJd — MBS محمد بن عبدالعزيز 🇸🇦 (@506_MBS) April 13, 2020

وفي سياق مماثل كتب موسى بن علي ال هيازع "نتمنى أن يتم تنظيف مكة المكرمة من المخالفين الذين يشوهون هوية مكة المكرمة والقضاء على الاحياء العشوائية التي تكثر فيها الجرائم فهم والله قنبلة موقوته وازمة كورونا اثبتت انهم خطر محدق حتى الاوامر لم يلتزموابها شكرا لقيادتنا الرشيدة شكرا لرجال الامن ولرجال الحرس الوطني".

#الحرس_الوطني

نتمنى أن يتم تنظيف مكة المكرمه من المخالفين الذين

يشوهون هوية مكة المكرمة

والقضاءعلى الاحياء العشوائيه

التي تكثر فيها الجرائم فهم والله قنبلة مؤقوته وازمة كورونااثبتت انهم خطر محدق

حتى الاوامر لم يلتزموابها

شكرالقيادتنا الرشيدة شكرا لرجال الامن ولرجال الحرس الوطني pic.twitter.com/DvJbYobSEw — موسى بن علي ال هيازع (@alhayazi0716) April 13, 2020

وانضم الفنان السعودي فايز المالكي للمرحبين بنشر قوات عسكرية في أحياء مكة المكرمة، وقال في تغريدة له "#الحرس_الوطني نزل في احياء مكة هذا المطلوب حزم وعزم".

#الحرس_الوطني

نزل في احياء مكة 👍هذا المطلوب

حزم وعزم pic.twitter.com/io0E8WAJZp — فايز المالكي (@fayez_malki) April 13, 2020

وعلق المغرد فالح بن عبدان الهاجري على الخطوة الجديدة التي تستهدف منع تفشي فيروس كورونا في مكة "المهمة كبيرة والهمم أكبر #الحرس_الوطني".

المهمة كبيرة والهمم أكبر #الحرس_الوطني pic.twitter.com/1pd8KXyg0e — فالح بن عبدان الهاجري (@fh108) April 13, 2020

وقال حساب "أنباء السعودية" الإخباري المحلي، إن قوات الحرس الوطني التي انتشرت في مكة المكرمة، أغلقت حي النكاسة في المدينة وحي شارع منصور.

وتعمل قوات الحرس الوطني السعودي منذ بدايات تأسيس البلاد قبل نحو ثمانين عامًا، كقوات رديفة ومساندة للقوات المسلحة التابعة لوزارة الدفاع خلال خوضها للحروب كما حدث في حرب تحرير الكويت في تسعينيات القرن الماضي.

كما تعمل تلك القوات على مساندة وزارة الداخلية في مهامها الأمنية والخدمية كما يجري كل عام في تأمين موسم الحج أو في مساندة الدفاع المدني في حالة الطوارئ والحروب والكوارث الطبيعية والصناعية والإشعاعية والنووية للمحافظة على الأرواح والممتلكات.

وتعول السعودية على التزام السكان ووقاية أنفسهم من العدوى بفيروس كورونا في ظل غياب أي علاج فعال أو لقاح وقائي له لحد الآن، بهدف إبقاء نظامها الصحي صامدا من خلال السيطرة على عدد الإصابات وإبقائها ضمن نطاق قدرة مستشفياتها ومراكزها الصحية.

ومن أجل ذلك، تحث المملكة، السكان على البقاء في المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، مقابل تسهيل كثير من مناحي الحياة عبر التطبيقات الذكية التي تتيح إنجاز الأعمال والتعلم عن بعد.