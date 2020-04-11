 السعودية تحجب النسخة العربية من موقع وكالة الأناضول التركية – إرم نيوز‬‎

السعودية تحجب النسخة العربية من موقع وكالة الأناضول التركية

السعودية تحجب النسخة العربية من موقع وكالة الأناضول التركية

المصدر: الرياض- إرم نيوز

قالت وسائل إعلام تركية، ونشطاء سعوديون، إن الوصول للنسخة العربية من موقع وكالة الأناضول التركية توقف مساء يوم السبت في المملكة فيما يبدو أنه حظر من وزارة الإعلام.

وأكد مغردون سعوديون في تويتر بينهم نخب معروفة، حجب موقع الوكالة في السعودية بقرار من وزارة الإعلام، ونشر بعضهم صوراً لرسالة إلكترونية من وزارة الإعلام تقول إن الموقع محجوب لمخالفته أنظمة الوزارة.

ولم تعلن وزارة الإعلام السعودية عن حجب الموقع حتى ساعة إعداد التقرير، لكن تعذر الوصول إلى موقع ”الأناضول“ يأتي بعد يومين من دعوات واسعة قادتها نخب سعودية تضم كتاباً وإعلاميين ومحامين ومهندسين وحتى دعاة وأمراء من الأسرة الحاكمة للمملكة، لحجب كل مواقع وسائل الإعلام التركية التي تبث وتنشر باللغة العربية عن شبكة الإنترنت في البلاد.

وبرر المطالبون بحجب مواقع الإعلام التركي، دعوتهم بنشر وسائل الإعلام التركية الناطقة باللغة العربية، ”محتوى مسيئا  للسعودية وقيادتها، والسعي لزعزعة استقرار أكبر بلدان الخليج العربي، والتحريض على الرياض، ومساندة خصوم المملكة“ على حد قولهم.

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