السعودية تحجب النسخة العربية من موقع وكالة الأناضول التركية

قالت وسائل إعلام تركية، ونشطاء سعوديون، إن الوصول للنسخة العربية من موقع وكالة الأناضول التركية توقف مساء يوم السبت في المملكة فيما يبدو أنه حظر من وزارة الإعلام.

وأكد مغردون سعوديون في تويتر بينهم نخب معروفة، حجب موقع الوكالة في السعودية بقرار من وزارة الإعلام، ونشر بعضهم صوراً لرسالة إلكترونية من وزارة الإعلام تقول إن الموقع محجوب لمخالفته أنظمة الوزارة.

#حجب_وكاله_الاناضول

للتاريخ نقولها:#السعودية تغاضت عن الكثير من الاعتداءات التي قامت بها وكالة الاناضول، ولم تقم من جانبها باتخاذ اي خطوة ضدها،الشعب السعودي العظيم طالب بحجبها اثر تعمد الوكالة بث رسائل التحريض والكراهية والفرقة وترويج الاشاعات والاكاذيب في شكل متواصل. — سعود الريس ???????? (@Saud_ALRayes) April 11, 2020

نحمد الله على حجب هذه الوكالة الخبيثة ونسأل الله أن تقر أعيننا قريباً بقطع العلاقات مع نظام #اردوغان !!#حجب_وكاله_الاناضول — منذر آل الشيخ مبارك (@monther72) April 11, 2020

ولم تعلن وزارة الإعلام السعودية عن حجب الموقع حتى ساعة إعداد التقرير، لكن تعذر الوصول إلى موقع ”الأناضول“ يأتي بعد يومين من دعوات واسعة قادتها نخب سعودية تضم كتاباً وإعلاميين ومحامين ومهندسين وحتى دعاة وأمراء من الأسرة الحاكمة للمملكة، لحجب كل مواقع وسائل الإعلام التركية التي تبث وتنشر باللغة العربية عن شبكة الإنترنت في البلاد.

بعد الإساءات المتكررة ضد ولاة أمرنا وبلادنا #السعودية، طلب الشعب السعودي #حجب_وكاله_الاناضول فتم لهم ذلك، شعب عظيم يذود عن قادته وبلاده العظيمة. — تاريخ آل سعود Alsaud History (@Alsaud_History) April 11, 2020

#حجب_وكاله_الاناضول

تم بحمد الله حجب أحد الأذرعة الاستخباراتية التركية التي دأبت على بث الكذب والأراجيف والأخبار المزيفة والترويج للإرهاب ورموزه. pic.twitter.com/Qhl6sitCCh — هيلة المشوح (@hailahabdulah20) April 11, 2020

وبرر المطالبون بحجب مواقع الإعلام التركي، دعوتهم بنشر وسائل الإعلام التركية الناطقة باللغة العربية، ”محتوى مسيئا للسعودية وقيادتها، والسعي لزعزعة استقرار أكبر بلدان الخليج العربي، والتحريض على الرياض، ومساندة خصوم المملكة“ على حد قولهم.