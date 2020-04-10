عقب اجتماع مجموعة العشرين.. محمد بن سلمان يتلقى اتصًالا هاتفيًا من بوتين

تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، السعودي اتصالاً هاتفياً، اليوم ، من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية ”واس“.

ويأتي الاتصال بعد صدور البيان الختامي لاجتماع وزراء الطاقة بمجموعة العشرين، والذي لم يعلن صراحة عن تخفيضات ”معينة“ في انتاج النفط، رغم تشديد البيان على المحافظة على توازن سوق النفط واستراره.

وجرى خلال الاتصال بين ولي العهد السعودي والرئيس الروسي، استعراض الجهود المبذولة لتحقيق استقرار أسواق الطاقة والمحافظة عليها لدعم نمو الاقتصاد العالمي، كما جرى التأكيد على أهمية تعاون جميع الدول المنتجة في ذلك.